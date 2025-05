"El motor de Asturias" arranca en Siero: así será el gran evento automovilístico que llega a la Pola

El próximo 8 de junio llega a Pola de Siero "El motor de Asturias", un evento automovilístico que se realiza por primera vez en el concejo. La cita, organizada por la empresa de eventos Smoketion S.L. en colaboración con el Ayuntamiento de Siero, tendrá lugar de doce de la mañana a ocho de la tarde, en el recinto del Mercado Nacional de Ganados de la localidad.

Marco Fernández, uno de los gerentes de la empresa, ubicada en Carreño, explicó que "es una feria para todos los amantes del motor, en la que contaremos con una exposición de coches, clasificados por zonas, desde clásicos hasta americanos, pasando por los de rally o superdeportivos". Añadió, además, que durante toda la jornada habrá "música en directo, foodtrucks e incluso demostraciones en vivo de algunos de los vehículos". El recinto de las instalaciones municipales contará con distintas áreas de descanso y también "con una zona comercial donde se podrán comprar artículos de marcas destacadas relacionadas con el mundo del motor".

Además habrá premios para aquellos asistentes que acudan con su coche y participen en distintas pruebas. "No se pide ningún requisito en particular, aunque sí que sea un vehículo que llame la atención por algo, no el utilitario al uso que normalmente vemos por la calle o se utiliza para ir al trabajo", explica. Tan solo es necesario inscribirse en el recinto, en el stand habilitado para ello, el mismo día del evento.

La idea de "El motor de Asturias" nace de una pasión de Marco Fernández y de la compra de su primer coche clásico, un Corvette del 79. "Eso nos despertó, al resto del equipo y a mí, la sensación de que no había ningún evento estructurado de esta manera en Asturias. Que vaya mucho más allá de una simple exposición de coches, si no que sea un festival íntegro donde puedas ir a pasar el día", comentó.

En la presentación del evento estuvieron presentes el alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Festejos, Ana Nosti. El regidor señaló que "este tipo de eventos son los que queremos que se desarrollen en Siero, iniciativas privadas que, por supuesto, cuentan y contarán siempre con la colaboración del Ayuntamiento".

Las entradas, con un coste de cinco euros, pueden adquirirse en la web de LA NUEVA ESPAÑA, en la Sidrería El Bosque (Oviedo), en Karting Pola y Gasolinera Las Palmeras de Pola de Siero. También podrán comprarse en taquilla el mismo día del evento a un precio de seis euros.

"El Motor de Asturias" nace con la vocación de "quedarse, de crecer cada año y ser un motor, nunca mejor dicho, para la economía y turismo de la región, convirtiendo a Siero en el epicentro del motor de España", concluyó Marco Fernández.