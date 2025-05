El callejero de Lugones se tiñe de azul: el Pleno aprueba que un nuevo vial de la localidad lleve el nombre de Los Pitufos

Lugones se tiñe de azul. Tras la instalación en febrero de 2024 de la figura de un "Gruñón" en una de las glorietas de entrada a la localidad sierense, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado esta mañana que Los Pitufos den nombre a una de las nuevas calles que se abren en Lugones a partir de su expansión urbanística. Se trata de un pequeño vial entre la avenida de Oviedo y la calle Leopoldo Lugones. La propuesta salió adelante entre duras críticas del PP y de Podemos. El portavoz popular, Juan Luis Berros, incidió en que la medida no tiene encaje en el reglamento municipal de distinciones, toda vez que, según indicó, estos personajes "no han hecho nada por el concejo". Berros citó varios personajes conocidos y entidades de Lugones que, a su juicio, sí que merecen tal reconocimiento. La edil "morada", Silvia Tárano, calificó de "lamentable" que se dé el nombre de una calle a "una marca comercial" y abogó por incrementar la presencia femenina en el callejero del concejo. "No tenemos nombres de mujeres", criticó.

De igual forma, la Corporación dio de paso una modificación presupuestaria en materia de festejos para que el Ayuntamiento se haga cargo de las principales fiestas de la Pola, dada la crisis en la sociedad que se venía encargando de estas labores. "Se trata de que la capital del concejo tenga las fiestas que se merece", indicó el alcalde, el socialista Ángel García, quien también desveló que en esta modificación del crédito se incluyen fondos económicos para las cabalgatas de Reyes en el concejo. El regidor también justificó esta operación económica en que el Consistorio no tiene acceso a medios de financiación clásicos de las comisiones de fiestas, como son el pago de recibos de socios o aportaciones específicas de la hostelería. El PP censuró la medida y culpó al Alcalde de la crisis en la Sociedad de Festejos. "Le criticaron y les puso cruz y raya", afirmó Berros. Por su lado, Podemos aseguró que el hecho de que se "cuadruplique" la dotación económica para las fiestas prueba el "maltrato" del actual equipo de gobierno a la Sociedad de Festejos.

El Pleno también acordó solicitar la Demarcación de Carreteras que habilite un paso de cebra en la N-634 a la altura de la calle Democracia. La propuesta partió de una moción del PP que fue objeto de una enmienda socialista, ya que la carretera es de titularidad estatal y no municipal.

En el capítulo de ruegos, Berros pidió que se permita hablar en el Pleno a los vecinos de Granda que se oponen a los parques de baterías.

Al final de la sesión, tomó la palabra un representante del movimiento vecinal de Granda que se opone a los parques de baterías, quien criticó con dureza la postura del gobierno locall en este asunto.