Sorpresa para el conserje del colegio de La Fresneda en su jubilación: "Ha sido parte clave del alma del centro"

"La verdadera riqueza de una vida se mide por la huella que dejas en los demás." Así comenzó María José Fernández, directora del colegio público La Fresneda (Siero) su discurso de despedida para José Manuel García. Ayer jueves fue el último día de trabajo del conserje, que se jubila después de más de 17 años prestando sus servicios en el centro educativo. Y no olvidará la jornada, porque no faltó ni cariño ni emotividad ni agradecimiento por su labor en el centro.

A la directora, que aseguró que no le gustan las despedidas, le costó contener la emoción durante sus palabras. Pero no solo a ella. Muchas lágrimas se derramaron en el patio del colegio por alumnos, profesores y personal administrativo del centro para los que José Manuel García ha sido mucho más que un bedel. "Has sido una parte fundamental del alma de este colegio", destacaron.

Y es que García desempeñó su trabajo como mucho más que la persona que cuida del edificio, que abre, cierra, arregla y ordena. Ha sido durante todos estos años el "corazón silencioso" pero siempre presente. "Siempre dispuesto a ayudar, con una sonrisa, con todos y para todos", subrayó la directora del centro. Tanto es así que muchos miembros del claustro, que se encontraban secundando la huelga de educación, acudieron al colegio para poder despedirse.

"Como se merece"

"Ha sido una semana convulsa para todos, pero no podíamos permitir que José se fuera del colegio sin una despedida como se merece", apuntó el secretario, Javier Hernández. Al acto acudieron también la anterior directora y el anterior jefe de estudios, Beatriz Suárez y Joaquín Rayón, respectivamente.

Pero, sin duda alguna, los más afectados por esta marcha fueron los alumnos. Muchos de ellos no pudieron reprimir sus ganas de darle un abrazo. De esos que demuestran respeto y cariño. Algunos de los pequeños se acercaron a regalarle dibujos y tarjetas que le habían dedicado, la mayoría, repletas de corazones.

Los escolares de sexto de Primaria le dedicaron una canción con sus flautas, ayudados por la profesora de música Noelia Suárez. A continuación, todos los presentes se unieron entonando "El Carmín de la Pola" y "Por qué te vas", de Jeanette, dos de las canciones preferidas del conserje. Además, recibió como regalo de despedida un diploma de jubilación, una cazadora y un reloj.

Ante los ojos de José Manuel García han pasado cientos de niños a los que ha visto crecer. Ha sido testigo de sus aventuras, de sus locuras, de sus travesuras. Pero también ha sido protagonista de sus buenos momentos, receptor de su afecto y de su alegría. En ellos quedarán para siempre todos los recuerdos forjados a lo largo de estos años y que "llevaré por siempre conmigo, porque ha sido una de las mejores etapas de mi vida", acertó a decir, con la voz ahogada por la emoción.

La comunidad educativa del colegio La Fresneda le deseó lo mejor en esta nueva etapa que comienza y le animaron a "venir a visitarnos siempre que te apetezca, porque esta siempre será tu casa".