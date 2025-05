Los motores rugen en la Pola con la Subida a Muncó, con un centenar de pilotos en la emblemática prueba

Óscar Palacio lleva participando en la Subida a Muncó, en Siero, alrededor de 15 años. Su afición por el mundo del motor le llegó de la mano de su padre que "me compró un kart cuando tenía tres años y hasta ahora no he vuelto a bajarme del coche". En su palmarés figuran ocho pruebas ganadas a bordo de su BRC B59 amarillo. Su hijo, Beni Palacio, que ahora tiene seis años, también sigue sus pasos. Con la escudería Tineo Autoclub y llegado desde Langreo, es uno de los 92 pilotos que a lo largo este sábado participan en la emblemática prueba automovilística que este año cumple su 43.ª edición.

De la escudería Gaitero Competición de Villaviciosa llega Jesús Suárez, campeón de la prueba en 2023 y subcampeón en 2024. Álvarez corre en su Silver Car S3 Grupo CM. "Debuté en 2005 en competiciones, y en esta llevo participando aproximadamente doce años", recuerda. Este conductor de autocares se aficionó a participar en estas pruebas de la mano de un amigo, Nacho Madrera, que a día de hoy "es mi copiloto". Álvarez probó un coche CM de Óscar Palacio y "a final de temporada acabé por comprarlo y aquí sigo", indicó.

El rallye, organizado por AMP Escudería en colaboración con el Ayuntamiento de Siero, forma parte del Campeonato de Asturias de Montaña, siendo puntuable tanto para las categorías de monoplazas y turismos como para el Trofeo de Montaña por Clases. Con un trazado de 3,9 kilómetros y una pendiente máxima del 7,42%, el recorrido entre Pola de Siero y el Alto de Muncó ofrece un entorno natural único para participantes y espectadores.

Pola vibra con el rugir de los motores en la Subida a Muncó / L. R.

Entre ellos, armados con sillas de camping y "algo para picotear", llegó el grupo de amigos formado por Iris Soto, Ariana Feito y Adrián Revuelta. Ellas de Gijón y él de Llanera. Revuelta se aficionó al mundo del motor de la mano de su padre que "lleva trayéndome a competiciones prácticamente desde que nací", comentó. Tanto es así, que en sus 22 años, "no me he perdido ni una sola de las Subidas a Muncó". Él fue quien les inculcó su pasión a ambas chicas, aunque aseguran "que nos encantan los rallies y venimos a acompañarle, pero disfrutamos como las que más".

Aficionados y curiosos se agolpaban en la parrilla de salida, ubicada en la carretera Avenida de Gijón de la Pola, en la zona de la Plaza de Les Campes, donde los pilotos se sometían a las últimas comprobaciones de sus vehículos. Algunos, se afanaban en subsanar algún problema detectado por los verificadores para poder participar. Mientras, en el recinto del Mercado Nacional de Ganados, se estableció el parque de asistencia, donde los participantes que esperaban su turno realizaban los últimos retoques para que todo saliera a pedir de boca.