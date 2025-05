"Si pudiera, los despediría de manera fulminante", dice el alcalde de Siero sobre varios agentes de Policía Local: esto es lo que ha pasado

"Los agentes que habitualmente tienen un cierto comportamiento de hostilidad hacia mí, hacia el equipo de Gobierno y hacia los ciudadanos, no han acudido al trabajo". Así lo aseguraba este sábado el alcalde de Siero, Ángel García, quien indicó que "seguro que tenían causa justificada, pero bueno, coincide que de las cuatro personas que tenían que venir, el subinspector cogió horas sindicales y no se personó, otro cogió permiso de examen, y los dos restantes simplemente no han venido".

"La gran pena es que no pueda despedir a algunos funcionarios cuando tienen esta actitud, porque estos cuatro señores hoy estarían despedidos fulminantemente", sentenció. "Pagándoles lo que les corresponda, tanto por año, y como son tan buenos y les tratamos tan mal, seguramente que les haríamos un favor y encontrarían un trabajo mucho mejor, en el que les pagarían mucho más, valorarían mucho más su esfuerzo, y estarían felices". Añadió, además, que "si eso fuese posible seguramente que los ciudadanos gozaríamos de mejores servicios públicos, o de mejores profesionales al servicio público".

En concreto, se trata de los cuatro agentes de la Policía Local de Siero que deberían haber estado hoy de servicio para cubrir la 43.ª edición de la Subida a Muncó, en Pola de Siero. "Han puesto en riesgo el desarrollo de una prueba deportiva detrás de la cual hay mucha gente con mucha ilusión trabajando todo el año para poder realizarla, para poder organizarla, y muchos aficionados que vienen a disfrutar, y es una pena que los funcionarios a los cuales les pagamos con muchísimo esfuerzo y sacrificio".

Según el regidor, no es la primera vez que lo hacen. "Es habitual, ya nos ha ocurrido en otras ocasiones con alguna cabalgata, en la cual ha habido un intento de boicot por parte del mismo colectivo, o en la celebración de otros eventos deportivos". Resaltó, además, que "hay algunas personas que tienen este tipo de actitudes, que en lugar de hacer un servicio público que es para lo que están y para lo que se les paga, utilizan su posición para intentar boicotear, chantajear, o atacar al Gobierno en base a sus pretensiones personales, aunque haya que ir contra los ciudadanos". Aquí "llevan intentándolo muchos años, pero ni lo han conseguido ni lo van a conseguir".

García explicó que "el jefe en funciones, Sergio Luaces, ha reaccionado y ha llamado a algunos de los agentes que son colaboradores y que tienen una actitud normal y de servicio público, y gracias a ellos y a Protección Civil la prueba se va a desarrollar con normalidad", concluyó.