"El día que se muerda la lengua se morirá de tanto veneno como tiene", responde el Sipla al alcalde de Siero

"Con respecto a su falta de respeto, lo único que tenemos que decir es que cuando se muerda la lengua se morirá de tanto veneno como tiene. El tiempo lo pondrá en su sitio y los ciudadanos de Siero, más temprano que tarde, se darán cuenta de la realidad de este personaje". Es solo una parte de la respuesta de los responsables del Sindicato Independiente de la Policía Local (Sipla) al alcalde de Siero, Ángel García, ante las declaraciones realizadas por el regidor este sábado sobre cuatro agentes que deberían haber estado de servicio en la prueba automovilística de la Subida a Muncó y finalmente no estuvieron por diferentres motivos.

El alcalde hizo diversas consideraciones sobre la ausencia de estos agentes, entre otras cosas que "seguro que tenían causa justificada, pero bueno, coincide que de las cuatro personas que tenían que venir, el subinspector cogió horas sindicales y no se personó, otro cogió permiso de examen, y los dos restantes simplemente no han venido".

Los delegados sindicales del Sipla aseguran que "los cuatro agentes tienen su ausencia más que justificada". Por "alusiones", indican que "la persona que tenía permiso de examen, lo tenía solicitado y concedido por parte del departamento de personal desde el pasado 26 de mayo, mientras que las horas sindicales del segundo agente estaban notificadas con más de 24 horas de antelación". En este sentido, destacan que "ambas solicitudes se realizaron a través de dos medios diferentes, el portal del empleado y la aplicación Eurocap, que el jefe de la Policía tiene que consultar para hacer los cuadrantes de trabajo".

En este sentido, insisten en que "este tipo de cosas ocurren cuando se nombra jefe de Policía en funciones a un agente que no está capacitado para ello porque no tiene la categoría para ocupar ese puesto". Y añaden que "si él hubiera consultado estas aplicaciones, hubiera tenido conocimiento de que había dos agentes con los que ya no podía contar y debería haber asignado a otras personas para cubrir su puesto o tomar las medidas que considerara necesarias".

En cuanto a los otros dos agentes, "ambos tienen la causa de su ausencia de sobra justificada y aportarán el justificante correspondiente lo más pronto que les sea posible", aseguran.

El Sipla incide también en que "el alcalde no da explicaciones de sus comidas ni de sus viajes, a pesar de que los grupos de la oposición de las piden, cuando se ausenta nombra a un teniente de alcalde y no da explicación ninguna sobre sus ausencias".

Por supuesto, "esto no consiste en boicotear a nadie, ni en ir a trabajar cuando te apetece y cuando no". "Esas son las mentiras que cuenta el alcalde desde hace cinco años a los vecinos de Siero", concluyen.