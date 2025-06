Amelia Varela y sus 103 años: "He sido feliz, hay que vivir con ganas e ilusión"

"Nadie diría que pasa de los 100, ni siquiera necesita usar gafas", comentan las amigas del grupo de mayores de La Fresneda (Siero) mientras esperan a Amelia Varela. La vecina de la urbanización sierense cumplía el pasado sábado, 31 de mayo, 103 años, y este lunes lo celebraba en la planta baja del centro de estudios con sus compañeras de la lotería. Y es que Varela acude a las instalaciones municipales cada lunes y jueves a pasar un rato en compañía.

"Siempre gana y, aunque de oído anda un poco regular, la vista la tiene perfecta porque no se le escapa un número", bromean sus compañeras. Fueron 17 las que quisieron acompañarla en la celebración, donde cada una de ellas preparó algo para poder compartir con la cumpleañera mesa y mantel. Tortilla de patata, bollitos de chorizo, empanada, croquetas, tarta de queso y tarta de chocolate, fueron tan solo algunos de los manjares de los que pudieron disfrutar.

Amelia Varela nació en Benavides de Órbigo (León), en 1922, aunque llegó a vivir en Siero después de casarse con Constantino Costales, con quien tuvo dos hijas, María Aurora y Consuelo.

"Yo me dedicaba a la casa y a cuidar de las niñas, mientras mi marido trabajaba en Ensidesa", recuerda. Tiene un nieto, Carlos, y dos bisnietas, Paula, de 9 años y Carla, de 7, que viven en Canarias. "Pero siempre que pueden vienen a verme", señala. En las vacaciones de Semana Santa o en Navidad, aprovechan que no hay colegio para visitar a la bisabuela. "Me dan la vida, son una preciosidad", apunta orgullosa Varela.

En verano, en los meses de julio y agosto, se traslada a Gijón con sus dos hijas. "Bajo todos los días que puedo a la playa porque es una de las cosas que más me gusta", asegura cuando se le pregunta por sus aficiones. De hecho, sus amigas afirman que "cuando vuelve en septiembre, parece que le hayan cargado las pilas".

A pesar de que a lo largo de estos 103 años de vida tuvo que pasar por varias penurias, porque "eran otros tiempos" los que tocó vivir de joven, asegura que "he sido inmensamente feliz".

Y ese es su gran secreto, porque aunque desde que se quedó viuda reconoce estar un poco más triste, "las lágrimas y la pena no valen para nada". Por eso, Amelia Varela siempre sonríe. "Hay que vivir con ganas e ilusión por la vida", concluye, rodeada del cariño que recibió en la fiesta que sus amigas de La Fresneda le prepararon.