La subida de la factura de la basura se nota en los recibos de las familias: estas son las causas explicadas por el alcalde de Siero

"Los ciudadanos están viendo reflejada en su factura el incremento de la tasa de basura derivado de lo que le ha supuesto al Ayuntamiento la tasa por depósito en Cogersa y la ley que ha entrado en vigor". Así explicaba este martes el alcalde de Siero, Ángel García, la subida de la factura trimestral de los ciudadanos sierenses. Este incremento se debe a la entrada en vigor en toda España de la nueva tasa de basuras que deberán cobrar los ayuntamientos directamente a los ciudadanos en caso de no llegar al porcentaje requerido por la Unión Europea (UE) en materia de reciclaje, que se sitúa en el 55%. El canon, que por primera vez repercute directamente en la población el coste del tratamiento de la basura, viene originada por la ley de residuos y suelos, que se aprobó en el año 2022.

García indicó que "al Ayuntamiento le han subido el tratamiento de los recibos y el depósito en el consorcio Cogersa" y que "es una obligación legal trasladar a los ciudadanos el coste efectivo del recibo de la basura y nosotros lo que hacemos es adaptarlo a lo que se le ha subido al Consistorio".

Según el regidor, "hay una parte importante de lo que tenemos que pagar de más en el recibo que es porque la gente no cumple con lo que tiene que hacer". En este sentido, apuntó que "si todos reciclásemos, no habría que pagar y, entonces, el recibo de basura bajaría, pero es una tarifa colectiva y eso no es culpa de la política". Instó a los ciudadanos a "asumir una conducta cívica y de responsabilidad".

Por otro lado, antes de que la nueva ley sobre el tratamiento de residuos entrara en vigor, el Ayuntamiento de Siero se hacía cargo de aquellos generados por los supermercados. Sin embargo, actualmente, y a excepción de los que son generados por los propios empleados, que pueden depositar en cualquier contenedor como cualquier ciudadano, "tienen que gestionarlos ellos mismos". Así, "bien sea a través de una empresa externa o de los propios camiones que dejan la mercancía, están obligados a depositar sus residuos en Cogersa o en cualquier otro punto autorizado". A pesar de todo, dentro de las tasas municipales, estos establecimientos "también pagan el impuesto de recogida de basuras".

El alcalde llama a la educación y el civismo y a no cometer irregularidades en cuanto al depósito de residuos en los diferentes contenedores instalados a tal efecto. "Los funcionarios encargados del cumplimiento de las órdenes son los de la Policía Local y, por el momento, no hemos recibido nunca una denuncia por su parte", dijo. Además, "el anterior encargado del servicio de recogida de basura viaria está adscrito a la inspección, pero de momento no hay intención de establecer ningún tipo de control ni sanción a corto plazo", concluyó.