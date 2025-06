Un interno provocó el incendio en el geriátrico de Siero prendiendo su colchón, algo que ya pasó en 2022: "No somos una cárcel, no registramos a fondo a los residentes"

Fue un susto "grande", pero no ha habido que lamentar víctimas mortales, como sí sucedió hace tres años. El propietario y gerente de la residencia de ancianos Ave María, de La Barganiza (Siero), en la que esta madrugada se desató un incendio provocado por uno de los internos, respira en la mañana de hoy aliviado. José Emilio Fernández explica que el causante del fuego "llevaba tres días con nosotros" y presenta "un deterioro cognitivo importante". De hecho, han confirmado que prendió fuego con un mechero a su propio colchón, cuando estaba sentado sobre él. Las llamas le ocasionaron quemaduras por las que permanece ingresado en el HUCA, aunque su vida no corre peligro, según confirma el director.

El hombre llegó a la residencia sierense a través de una plaza concertada por el ERA (organismo público de residencias del Principado), y nadie podía prever lo que pasó. "No somos una cárcel, no registramos a fondo a los residentes", señala el responsable, quien agrega que, de hecho, el causante del incendio ni siquiera fuma, con lo que no saben de dónde pudo sacar el mechero.

Resultaron afectados su compañero, que en ese momento dormía en su cama, a su lado, sin percatarse de lo que estaba sucediendo, y un ocupante de una habitación contigua, ambos por inhalación de humo, y permanecen en estado leve. De hecho se espera que hoy mismo puedan ser dados de alta. Igualmente, uno de los guardias civiles que trabajó en la evacuación de residentes acabó herido leve por la misma causa.

Así fue el incendio de madrugada en una residencia en Siero /

Para que la desgracia no fuera a más, además de la profesional labor de bomberos del SEPA, Guardia Civil y Policía Local de Siero, resulto clave la intervención de trabajadoras de la residencia Ave María que se encontraban de guardia. De hecho, según ha podido saber este periódico, dos de ellas protagonizaron una intervención heroica en la habitación donde se originó el fuego, aplacando las llamas como podían y evacuando al causante, herido de mayor gravedad.

Fue necesario desalojar a los ocupantes de 15 habitaciones del área afectada, que fueron realojados en los salones del centro. En total, según la Guardia Civil, hubo 25 afectados por el humo. "A las cuatro de la mañana, los bomberos comprobaron que no había humo tóxico y pudieron regresar a sus cuartos", explica el director. A primera hora de la mañana, todos desayunaban con normalidad en el comedor. "Lo bueno es que el resto de los residentes de otras plantas no llegaron a enterarse", valora José Emilio Fernández, aliviado porque "esta vez ha sido poca cosa".

Las trabajadoras del centro trataban de seguir con la rutina, sorteando el colchón quemado y con la presencia aun de algunos agentes de la Guardia Civil en la zona, analizando los restos del fuego. "Por suerte no fue a más", apuntaban aún nerviosas por lo que pudo haber pasado, y que no llegó a ser una gran desgracia merced a la rápida intervención de los empleados y los efectivos de emergencia y seguridad. Algunos residentes, entretanto, tomaban a primera hora los tímidos rayos de sol que asomaban a la puerta del establecimiento, entretenidos con el trasiego.

Un hecho similar en 2022

Otro ingreso de un residente en el mismo centro sí acabó en tragedia en 2022. Un varón de 75 años, José Luis D. L., falleció aquel sábado al amanecer en un incendio en la residencia Ave María, tras presuntamente, al igual que sucedió ayer, prender fuego él mismo en su habitación. El hombre acababa de ser internado en el área psiquiátrica del centro, en el que había 52 usuarios.

Es decir, se da igualmente la similitud de que el causante del incendio, tristemente fallecido en el caso de 2022, acababa de llegar hacer poco a la residencia de La Barganiza.