Una "torre de Babel" en Bobes: Amazon suma 43 nacionalidades diferentes en su millar de empleados

El centro de Amazon de Bobes no solo es multinacional por la implantación planetaria de la compañía de Jeff Bezos. También lo es por la composición de su plantilla. En el millar de trabajadores de la planta sierense están representadas hasta 43 nacionalidades distintas. Una pequeña torre de Babel que enlaza con la decidida apuesta de la empresa por la promoción de la movilidad geográfica de sus empleados, factor cada vez más apreciado en la franja de edad de entre 25 y 34 años. Según los datos facilitados por Amazon en la jornada "Momentos que importan", celebrada este jueves por la mañana en la planta de Bobes, hasta un veinte por ciento de la los trabajadores del complejo logístico de Siero procede de otros centros de la compañía. A nivel nacional, alrededor del 15% de la plantilla se ha movido entre los más de cuarenta centros logísticos de España.

La jornada de este jueves sirvió para exponer cuatro casos de movilidad geográfica dentro de Amazon por parte de actuales empleados de Bobes. Rosario Jiménez es una joven sevillana con pareja toledana que se animó a solicitar plaza en Siero, tras pasar por los centros logísticos de la multinacional en Sevilla y Murcia. "Teníamos ganas de emprender una nueva época y elegimos el norte, porque, además, a mí me encanta este clima”, detalla Jiménez sobre la peripecia profesional que les ha traído a Asturias. "Estoy encantada y hasta me he comprado un piso aquí", añade. El caso de Adrián Villa es de regreso a la tierra. Natural de Colloto, volvió a Asturias desde Madrid, ciudad a la que se trasladó coincidiendo con la pandemia. Allí tuvo muchos problemas para encontrar trabajo y, finalmente, pudo regresar a Asturias como mozo de almacén en el centro de Amazon en Granda (Siero), del que pasó a Bobes, donde trabaja en el área de formación.

David Carreño también regresó a Asturias de la mano de Amazon. Llevaba en la firma siete años cuando se le presentó la oportunidad de entrar en la nave de Bobes y cumplir así su sueño de volver a Asturias. "Amazon me abrió las puertas para hacerlo", detalla Carreño, que trabaja como jefe de un equipo de operaciones logísticas.

Paula Wika trabajaba con su pareja en el almacén de Amazon en Illescas (Toledo) cuando ambos decidieron pedir el traslado para la nave de Siero. Lo lograron y ahora residen en Gijón. “Estamos contentos”, afirma Wika, que también expuso su caso en la jornada celebrada en Bobes y en la que la compañía presentó los resultados de un estudio sobre empleo y movilidad geográfica.

Los datos del estudio ponen de manifiesto que siete de cada diez trabajadores en España estarían dispuestos a trasladarse a otra ciudad o país por trabajo. De hecho, para casi la mitad de la población asturiana, la movilidad geográfica es una oportunidad para mejorar su futuro profesional. Otros de los factores por los que la movilidad es percibida como un beneficio laboral valioso, para tres de cada diez asturianos, es la posibilidad de poder estar más cerca de sus seres queridos y la posibilidad de conocer y vivir en otros lugares (27%).

"Estos resultados reflejan la evolución en las preferencias laborales de los españoles y, en concreto, de los asturianos, y la importancia creciente de la movilidad geográfica en el entorno profesional", señala María Cruz Rubio, responsable de Recursos Humanos en el centro logístico de Bobes. "En Amazon ofrecemos un entorno moderno y seguro en los más de 40 centros logísticos que tenemos en toda España. Gracias a ello, en el último año, un amplio porcentaje de personas trabajadoras han tenido la opción de trasladarse, desde otros centros, a nuestro centro logístico de Asturias", señaló.

En cuanto a preferencias geográficas, el 42% de los encuestados optaría por la movilidad entre diferentes regiones de España, liderando el ranking Andalucía, seguido por Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Principado de Asturias. Entre las preferencias de movilidad internacional, el 22% de los encuestados elige movilidad dentro de Europa y el 16% se iría a cualquier lugar, sin preferencia, siempre que las condiciones laborales fueran buenas.