Siero refuerza el servicio de mantenimiento de aceras con un nuevo contrato de 125.000 euros

Nuevo contrato de mantenimiento de aceras en Siero. “Contamos con medios propios, pero no son suficientes para mantener las aceras como nos gustaría, por eso reforzamos el servicio con este contrato”, explicó el regidor, Ángel González, quien destacó que la financiación ha sido posible gracias a la consignación presupuestaria de este ejercicio y a una reciente modificación de créditos con cargo a remanentes.

"Ya el año pasado, por primera vez, hicimos un contrato específico con una partida de 50.000 euros porque, aunque tenemos medios propios, no llegamos a todo lo que nos gustaría. Este año hemos podido ampliarlo hasta los 125.000 euros. El contrato es para este 2025, y la idea es que tenga continuidad en los próximos años. El objetivo es claro: no solo renovar y mejorar el espacio urbano, que lo estamos haciendo, sino también garantizar su mantenimiento. Porque hacemos obras importantes, muchas de ellas millonarias, y es fundamental cuidarlas para que duren, no solo por estética, sino también para evitar accidentes. Vamos poco a poco ampliando los recursos y subiendo el nivel del mantenimiento que queremos tener en nuestras calles", dijo el alcalde.

García, que compareció acompañado por la concejala de Infraestructuras Urbanas, Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, Sonia Lago, señaló que con esta iniciativa se permitirá actuar de manera ágil en aquellas zonas detectadas como prioritarias por los técnicos municipales. Las intervenciones se centrarán especialmente en los núcleos más urbanos, principalmente la Pola, Lugones y El Berrón, aunque también se intervendrá en otros puntos según las necesidades detectadas. “Tenemos muchos kilómetros de aceras y mantenerlas en buen estado no solo es importante por una cuestión estética, sino sobre todo para evitar accidentes”, señaló García, subrayando que las reclamaciones patrimoniales por caídas o tropiezos en la vía pública son una preocupación primordial para el Consistorio.

El alcalde recordó que este es el segundo año consecutivo que el Ayuntamiento apuesta por contratar este tipo de servicio específico, y expresó su intención de que se consolide como una herramienta estable dentro de las políticas de mantenimiento urbano. “Una vez que invertimos grandes cantidades en renovar nuestras calles, es fundamental cuidar lo que ya se ha hecho para que dure muchos años. El mantenimiento es clave”, concluyó. La medida se enmarca en la estrategia municipal para mejorar la calidad de vida de los vecinos, manteniendo el espacio urbano en condiciones óptimas tanto en términos de seguridad como de imagen pública.