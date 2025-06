Cepi celebra diez años como alcalde de Siero: "Aquí es donde quiero acabar mi carrera política"

El alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", está de cumpleaños político. Este viernes ha celebrado sus diez años como regidor con una certeza: "Este es el mejor puesto, y aquí quiero seguir y cerrar mi carrera política", señaló.

En un brindis con todos sus concejales destacó cómo "para hacer las cosas que hacemos hay un gran equipo detrás de ediles y de funcionarios". "Han sido años maravillosos, de los mejores de la vida", apuntó, aunque "no voy a negar que ha habido momentos muy complicados, en los que uno se cuestiona si merece la pena o no, con años en los que esto se parecía más a Afganistán que a occidente", recordó sobre su llegada a la alcaldía.

"Ha sido una carrera de fondo y de obstáculos", incidió García, en la que se queda con lo bueno porque "ser alcalde es un orgullo, un honor. No hay nada mejor, es el puesto político más bonito y el más gratificante, donde mejor me encuentro y me siento feliz, donde espero agotar mi trayectoria política", afirmó.

Los hitos de un municipio pujante

Además descacó cómo el concejo de Siero "objetivamente hoy está mejor que en el año 2015: hemos incrementado el presupuesto municipal un 60 por ciento, hemos dejado la deuda a cero y subido el nivel de inversiones en una media de 15 millones anuales y hemos aprobado el presupuesto todos los años en tiempo y forma", enumeró.

Como grandes hitos, entre otros muchos, el alcalde citó Amazon y Bobes, así como todas las grandes obras de equipamientos y "saneamiento, que siempre queda un poco de lado, y hemos llevado este servicio fundamental a 8.000 personas que no lo tenían".

Con todo ello, instó a su equipo a "pensar qué Siero queremos para los próximos diez años y empezar a trabajar en ello".