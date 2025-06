La generación que inauguró el instituto de La Fresneda se gradúa: "Esto no es el final, es la mitad del camino"

Alejandra Belmar espera impaciente la llegada de sus familiares y compañeros. La joven, de 16 años, acaba de terminar cuarto de educación Secundaria, un curso que no le pareció complicado. Ahora, afronta el futuro con "optimismo e ilusión" para conseguir su objetivo final: estudiar Derecho. Junto a ella, Enol Allongo, que sueña con ser periodista; Mauro Álvarez, que ha elegido la rama de ciencias para poder cursar Ingeniería Informática; Maite Sanz y Rodrigo Tejeiro, futura médica y futuro fisioterapeuta, respectivamente. Ellos son tan solo cinco de los 90 alumnos del Instituto de La Fresneda (Siero) que este viernes celebraron su gala de graduación.

El acto, organizado por el Ampa del centro educativo, tuvo lugar en el Centro Polivalente de Lugones y contó con la presencia de profesores, familiares y amigos de los escolares que no quisieron perderse uno de los eventos más importantes de su etapa educativa.

Durante la celebración hubo tiempo para los discursos, entre los que reinó la ironía y el buen humor, aunque también la emotividad. La encargada de abrir el acto fue Yolanda Méndez, secretaria del Ampa, quien en nombre de todos los padres admitió que "veros aquí nos llena de orgullo y emoción. Pase lo que pase, en cada paso que deis, vamos a estar a vuestro lado siempre".

Una pandemia y un apagón

También pronunció unas palabras la directora del centro educativo, Isabel Rivera, y una de las tutoras, Cristina Camins. Todas ellas coincidieron en algo fundamental, en que "esta graduación es muy especial, no solo porque habéis conseguido superar todos los objetivos que teníais propuestos, sino porque sois la primera generación del instituto La Fresneda".

Y es que el grupo de escolares que este viernes recogían sus diplomas, fueron, precisamente, los que estrenaron el centro hace cuatro años. "Inaugurasteis las instalaciones, las aulas, el mobiliario y un nuevo e innovador proyecto educativo del que, juntos, hemos sabido salir airosos", apuntó Rivera.

"Sois parte de la historia de este instituto, crecisteis juntos, y esta siempre será vuestra casa", añadió. Por aquel entonces "llegasteis con vuestras mascarillas, muertos de miedo, en medio de una pandemia mundial, pero lo que no sabíais es que detrás de aquellas puertas, los profesores os esperábamos con más miedo todavía", recordó. "Aterrizasteis con una pandemia mundial y os vais con un apagón nacional, literalmente", bromeó Comins.

Discursos y música

Noa Fernández, Enol Allongo, Iyán Montes y Pelayo Suárez fueron los encargados de las presentaciones y de los discursos en nombre de los graduados. Entre broma y broma y alusiones a sus distintos profesores durante estos últimos cuatro años, no olvidaron sentirse agradecidos. "Gracias por creer en nosotros, cuando ni siquiera nosotros mismos creíamos", señalaron.

También hubo tiempo para las actuaciones musicales. Entre ellas destacaron la del Club de Música IES Fresneda, que interpretó "All they wanted", de Panchiko, y "Fortunate Song", de Credence Clearwater Revival; o la versión de "Comptine dún autree éte", de la banda sonora de la película "Amelie", a cargo de la alumna Adriana Cosío. También se proyectaron varios vídeos repasando el paso de los chicos por el instituto sierense.

Al acto acudió también la concejala de Educación del Ayuntamiento de Siero, Eva Iglesias, y Tony Gómez, de la Plataforma Vecinal de La Fresneda. Iglesias, desde su posición como docente, les animó a que "nunca olvidéis lo seguros que estamos de que llegaréis a alcanzar vuestros sueños. Porque solos somos rápidos, pero juntos llegaremos más lejos".

La Agrupación Folclórica El Cuélebre, de Lugones (Siero), fue la encargada de cerrar el acto. No sin que antes los profesores les recordaran que "esto no es un final, solo es la mitad del camino". Al casi centenar de alumnos aún les quedan dos años más en el instituto, así que "esto no es una despedida, sino un hasta pronto".