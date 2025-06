Las casas y pisos vuelan en Siero: «Aquí se vende todo lo que sale, hay lista de espera para obra nueva»

La demanda de pisos y casas para comprar o alquilar en Siero en estos momentos es tan alta que los contratos para hacerlo se cierran antes incluso de que dé tiempo a colocar carteles o fotografías en las inmobiliarias publicitando las ofertas de inmuebles. Así lo atestiguan los especialistas del sector, responsables de negocios de este tipo en el concejo, que corroboran que las solicitudes para hacerse con una residencia en el concejo son muchas y las opciones disponibles no alcanzan para cubrirlas.

"Todo lo que sale es que no nos da tiempo ni a ponerlo en internet. Tenemos una cartera de clientes muy amplia y como hay tantísima gente demandando, la mitad ya ni lo sacamos a internet, no suele salir porque, por ejemplo, el alquiler, lo cerramos ya directamente con los clientes incluso antes de publicitarlo externamente", explica Edeleine López, responsable de la inmobiliaria Reines en Pola de Siero.

Actualmente hay demanda de obra nueva y también continúa el tirón de las casas en zonas rurales. "La gente joven intenta irse a los pueblos y la gente de mediana edad o mayor se viene a los núcleos más urbanos. Después hay mucha segunda residencia. El municipio es muy atractivo porque incluso desde las zonas rurales puedes estar a diez minutos de coger una autovía, puedes vivir en una casa y un entorno precioso, pero cerca de todo", señala López.

Reservar antes de venir a verla

En estos últimos meses, añade se nota "que sale más de rústica". "Cuando va a llegar el buen tiempo, sucede que este tipo de casas se mueve aún más. Puedo comentar, cmo ejemplo, que este lunes pusimos a la venta una propiedad de este tipo y el miércoles ya teníamos 16 visitas concertadas. Era una casa en un pueblo de Siero y la gente de fuera ya quería incluso reservarla sin venir a verla", detalla.

El perfil del cliente es difícil de concretar, porque hay de todo. Sigue la tendencia de las personas de otras comunidades que buscan una propiedad en Asturias y en Siero hay sobre todo también de gente joven, que quiere emanciparse o que quiere cambiar de zona por motivos de su destino laboral, señala López. La mucha demanda y la poca oferta eleva los precios y se ve de manera más relevante en el ámbito de los alquileres.

Como ejemplo de la situación del mercado poleso se señala que si hasta hace relativamente se alquilaba un apartamento por 350 o 370 euros al mes en comunidades grandes, ahora el coste se eleva hasta los 450 o más. En pisos de tres dormitorios, el precio sube por encima de los 600 o 650 euros. "O hay dos sueldos para una casa o si no ya son precios que no encajan", coinciden en las inmobiliarias sierenses.

Estas impresiones las ratifica Noemí Rivas, responsable de Inmobiliaria La Isla, también en la Pola. "Hay muchísima más demanda que oferta. La gente tiene necesidad de viviendas y muchas personas quieren obra nueva, viviendas que no sean tan antiguas y no existe eso en el mercado", destaca. Se refiere a que desde 2008, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, se paró el sector de la construcción y no se reactivó hasta hace unos años, 2018 o 2019, que se comenzó con nuevas promociones, aunque "no son suficientes para toda la demanda que existe".

Jardín para los niños o las mascotas

A la inmobiliaria de Rivas llega casi siempre gente joven, "que está emprendiendo un nuevo proyecto de vida, que buscan casas". "Este tipo de vivienda la piden mucho los jóvenes, que busca un jardín, quieren aumentar la familia o tener sus mascotas, que si tienen niños se puedan criar un ambiente como que más saludable...", comenta.

Entre la gente joven también se espera a que haya pisos de obra nueva. "No quieren meterse en una reforma y además es gente joven que está aprovechando el descuento que tienen del 4 por ciento para los menores de 35 años que hay en el impuesto de transmisión patrimonial o están viendo mucho ahora el crédito ICO que le está ofreciendo el Estado", explica.

Rivas indica que la demanda es muy alta tanto para compra como para alquiler, aunque muchos clientes se decantan por lo último. "El alquiler tiene muy alto el tirón porque viene gente a trabajar a Amazon, llega para Cabo Noval, o es gente del entorno también que se independiza o por otras situaciones. Hay además parejas, que uno trabaja en Oviedo y otro en Gijón y que buscan un punto intermedio para vivir.. ", indica.

Los precios, como es lógico, suben si hay poca oferta. El alza es considerable, como ocurre en otros lugares, subraya. Y lo que hay, sale. "Se venden fincas, casas, pisos... Aquí se vende de todo. Y hay lista de gente buscando obra nueva", concluye.