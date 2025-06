Vega de Poja homenajea a sus mayores, "pilares de la comunidad toda su vida" en Siero

El calor humano fue el mejor acompañamiento en la comida homenaje a los mayores de Vega de Poja, celebrada en la parrilla Los Robles, en Samartino. El encuentro, organizado por la asociación vecinal con el apoyo del Ayuntamiento de Siero, contó con la presencia de la concejala de Mayores, Pilar Santianes, y la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Rosa Nosti, quienes compartieron mesa, palabras de agradecimiento y momentos entrañables con los homenajeados y sus familias.

"Se lo merecen todo, por su trabajo, su entrega y por haber sido pilar de la comunidad durante toda su vida", afirmó Loli Cifuentes, una de las organizadoras del acto, que lleva celebrándose desde hace catorce años.

En total, fueron reconocidos once vecinos del pueblo que este año han superado los 80 años, ocho mujeres y tres hombres que recibieron una placa por parte del Ayuntamiento a modo de recuerdo. Y aunque una de ellas no pudo acudir por motivos de salud, recibirá igualmente su placa en cuanto sea posible.

Historias como la de Alfredo Carreño, que llegó a Vega de Poja por amor, o Argentina Valdés, emocionada por recibir este reconocimiento tras toda una vida entregada a su familia y su pueblo, pusieron rostro a un homenaje que va mucho más allá de un detalle institucional. "La comida estuvo abundante y el trato, excelente. Nos sentimos muy bien cuidados", aseguraba entre risas Valdés, que acudió a este homenaje acompañada por su hija.

Almudena Casielles, otra de las homenajeadas, reconocía estar algo nerviosa, un sentimiento que ya le acompañaba en los días previos. "Cuando me dijeron que era una de las homenajeadas me hizo mucha ilusión, pero también da algo de vértigo. Hoy estoy feliz, acompañada por mi hija y dos de mis ocho nietos, que no pueden estar todos hoy aquí porque viven fuera", explicó.

Respeto a una generación

Además de estos vecinos, fueron homenajeados también Marysol Menéndez, María Luisa Rodríguez, Josefa González, Alfonso García, Alfredo Carreño, Laudelina Canal, Consuelo Domínguez y José María Rodríguez.

Tras la comida, la jornada continuó con baile, música y reencuentros. "Queremos que este día sea para ellos, que estén en familia, con sus amigos, que se sientan arropados", apuntó Ana Nosti, quien también agradeció el trabajo de la asociación vecinal, destacando el esfuerzo para resolver imprevistos, como un problema técnico con el equipo de sonido que lograron solucionar sobre la marcha.

Este homenaje fue un año más la constatación del orgullo de pertenencia a un pueblo, el respeto a las generaciones que lo construyeron y el deseo de que, como decía uno de los asistentes entre bromas, "nos sigan homenajeando muchos años más".