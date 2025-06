Mesa y mantel para 400 en el cierre de las fiestas de La Fresneda: "Han sido un éxito"

La Fresneda, en Siero, cerró sus fiestas del Corpus, que tuvieron lugar a lo largo de todo el fin de semana con actividades para todas las edades. Cerca de 400 residentes en la urbanización se reunieron este domingo en el recinto ferial para disfrutar de una comida de hermandad que puso el broche a la cita. Y allí estaban los grupos de amigos de Sara Herrero y Cristina Quimera, que acudieron por primera vez para compartir mesa y mantel con sus vecinos. "Siempre venimos a las fiestas, pero este año decidimos sobre la marcha también comer aquí, porque nos parece una buena oportunidad para compartir un rato, no solo con amistades y familia, sino también con nuestros vecinos, porque, al final, nos conocemos todos", señalaron.

Uno de los grupos más numerosos era el formado por los amigos de Natalia Suárez, que lleva ocho años acudiendo a la comida que anualmente organiza durante las fiestas la Asociación de Vecinos. "Se está muy a gusto en este nuevo recinto, porque antes, cuando se hacía en la general estábamos un poco más apretados". Ellos, llegados de Gijón, Viella, La Corredoria (Oviedo) e, incluso, Madrid, han tenido que darse prisa para poder conseguir mesa: "A las once de la mañana nos acercamos hasta aquí y más de la mitad de los sitios ya estaban ocupados". Algo en lo que coinciden Penélope Fernández, Miriam Prado y David Santamaría. Este último asegura que "decidimos venir sobre la marcha y, cuando salí a comprar el pan, me vine a coger sitio porque mucho me temía tener que comer de pie".

Reparto de 800 bollos y mucho público

Todos ellos destacan la buena organización de las fiestas de este año: "Hay muchísima gente, más que otros años. No quedan ya casi sitios de aparcamiento". Recalcaron, además, que "la oferta de actividades es muy amplia y hay opción para todas las edades y eso, para los que tenemos niños, es una ventaja".

La Asociación de Vecinos de La Fresneda repartió entre sus socios y colaboradores 800 bollos preñaos, 50 de ellos sin gluten, y botellas de vino, un acto enmarcado dentro de unas celebraciones que "han sido todo un éxito" y que son las últimas para la actual junta directiva. El presidente del colectivo, Luis Rodríguez, y la secretaria, Lucía Jeannot, anunciaban durante el pregón su intención de no renovar sus cargos. Por el momento, las personas que tomarán el relevo son aún una incógnita.

Antes de la comida de hermandad, la jornada del domingo comenzaba con la actuación, en la Plaza Mayor de la Agrupación Folclórica Xuno, para dar paso a la misa cantada por el coro Harmonía de Gijón y oficiada por el párroco José Luis Fernández. Durante la homilía, el sacerdote abogó por una mayor unión de la comunidad parroquial, haciendo alusión a los misterios del amor y la unidad de la Santísima Trinidad.

Unidad, iglesia y fieles

"Hemos intentado desde hace muchos años con la sociedad construir una iglesia. Si es que no hay unidad, no contéis conmigo, porque eso significaría que he fracasado y que después de estos 33 años sentiría que he perdido el tiempo", apuntó. Aunque, finalmente, agradeció la presencia de los fieles y reconoció que "no esperaba que vinierais tantos"

Las fiestas continuaron hasta las 21.00 horas, hora en la que se clausuraron las atracciones y las foodtruck, en una tarde que contó con las actuaciones musicales de Charlie Téibol y La Versión de los Hechos.

Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a las celebraciones el pasado miércoles con un pregón en el que reivindicó el papel de "los pioneros que llegaron para darnos una identidad propia y un sentimiento de comunidad".