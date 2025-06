Venganza incendiaria en Siero: ratifican 18 años de cárcel para la instigadora de 3 fuegos en casa de su cuñado

La Sección Primera del Tribunal Supremo ha ratificado la condena de 18 años de prisión impuesta a Rosa María Á. A., "Rosi", por instigar hasta tres incendios en casa de su cuñado como venganza por que la herencia le había beneficiado en vez de a su marido. El tribunal estima que la sentencia, dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial, y ratificada por la sección civil y penal del TSJA, ha valorado de forma correcta las pruebas e indicios y que la mujer pagó 500 euros para que quemasen la propiedad de su cuñado.

Aunque la propiedad no llegó a arder entera, el tribunal considera que no se debe considerar como un delito intentado, como pretendía la mujer, sino consumado. En el juicio celebrado en la Audiencia en 2022, uno de los dos autores materiales, Cristian S. C. (el otro falleció años antes), fue condenado a su vez a siete años, tras reconocer los hechos y consignar parte de las responsabilidades.

Al morir la madre de José Gabriel y Constantino (éste el marido de Rosa María Á., fallecido en 2013) le dejó al primero la casa familiar en Mieres de Limanes (Siero). La mujer también dejó estipulado que el tendejón anexo a la casa, cuyo piso superior había sido habilitado como dormitorio, le fuese entregado a Etelvina, que la cuidaba a ella y su hijo desde 2002.

Sin embargo, Constantino y su mujer no estaban dispuestos a consentir que el tendejón pasase a alguien que, según su consideración, se había metido "donde no se tenía que meter", en palabras de la segunda. "Nos dijeron que iban a quemar la casa con nosotros dentro", admitió José Gabriel. Las víctimas, septuagenarias, vivieron un auténtico calvario.