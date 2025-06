Podemos critica las listas de espera en las escuelinas

Podemos Siero ha denunciado que "más de 120 familias se han quedado en lista de espera de las escuelinas del municipio. "Llevamos años insistiendo en que los espacios escogidos, sobre todo el de la Pola, no son los adecuados. No se puede presumir de que Siero crece en población mientras se ubica una escuela infantil en un edificio que no permite ampliación", critica la edil Silvia Tárano.

La concejala morada critica que el equipo de gobierno "reconozca ahora que, aunque la nueva escuela abriese en septiembre, solo tendría cabida para 39 de las 69 familias que forman la lista de espera en la Pola". A su juicio, en Lugones también quedarían fuera a 23 de las 54 familias que a día de hoy están a la espera de plaza.