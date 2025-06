El gobierno de Siero recela del campo de tiro de Valdesoto: "No nos gusta"

El Ayuntamiento de Siero "no ve bien" la creación del campo de tiro en la localidad de La Parte, entre La Carrera y Tiroco (Valdesoto), que lleva solicitando un particular desde hace ya más de tres décadas. "Es un proyecto que no nos gusta, que no cuenta con el acuerdo de los vecinos y que no consideramos necesario", señaló ayer el alcalde, Ángel García.

No obstante, la pelota ahora mismo está en el tejado de Medio Ambiente, que ha iniciado la tramitación ambiental de este complejo que propone el tirador profesional José Enrique Noval. "Si es favorable, el Ayuntamiento la acatará, como no puede ser de otra manera", subraya el regidor.

Eso sí, sería a disgusto. "Llevamos ya muchos años con este proyecto, siempre ha tenido muchas trabas y los vecinos de la zona están en contra de que se cree un campo de tiro cerca de sus casas", recalca García. De ahí que el gobierno local se sume al rechazo a unas instalaciones que "son molestas porque generan ruido y es una actividad que a nosotros tampoco nos gusta", afirma García.

Sin interés

A ello añade el Alcalde que el campo "no conlleva ningún interés especial, ni ningún beneficio extraordinario" para el concejo. "Después de tanto tiempo, confiamos en que no sea posible que salga adelante. Desde luego si la decisión última recayera en el Ayuntamiento, lo rechazaríamos", alerta García.

El complejo que se plantea lleva tres zonas de tiro diferenciadas, con un edificio que quedaría semienterrado con cubierta vegetal y que comprendería servicios, cafetería, sala de tiradores y una caja fuerte de munición y armas. Además, se planifica un aparcamiento para el uso exclusivo de los deportistas y el personal del campo.

De forma paralela, plantea la restauración de la planta de grijo en la misma finca, que fue utilizada para la construcción de la Autovía Minera y que nunca se restauró. En concreto, el promotor pretende aprovechar los taludes para el desarrollo del campo.

Contra estas tesis, "el funcionamiento del campo de tiro proporcionará a la zona y al concejo la posibilidad de disfrutar de la actividad de ocio y de disfrutar de pruebas nacionales e internacionales que aportarán su grano de arena a la mejora económica de la zona", argumenta José Enrique Noval en la documentación que están analizando los técnicos de Medio Ambiente. El promotor está a la espera de saber si la decisión es favorable o se opone a que Siero cuente con un terreno de estas características, para lo que es necesario el desarrollo de un plan especial.