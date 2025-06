El Berrón clama por los robos: "El ladrón campa a sus anchas, fue a la hoguera de San Juan tan pichi"

"Indignación y rabia". Esto es lo que sienten los vecinos de El Berrón (Siero) que, desde hace aproximadamente un mes, ven como un hombre de mediana edad comete robos en los portales de sus edificios sin ningún tipo de consecuencias. "Hace dos años ya se empezó a hablar de algún hurto en garajes y trasteros, pero la cosa quedó ahí. Ahora, este tipo de acciones son a diario. Ya no podemos más", claman.

Según indican, el modus operandi de los ladrones es muy similar en la mayor parte de los casos. Llaman por el telefonillo a alguna vivienda y piden que les abran la puerta del portal, haciéndose pasar por carteros de Correos o repartidores. Una vez dentro del bloque, se dedican a robar las manillas de las puertas y hasta los extintores de la escalera. "Y no se llevan cualquier manilla, no. Las que son de plástico no las roban, solo las que son metálicas", apunta una vecina.

Toda la localidad asegura que el responsable de estos robos es un vecino. "Sospechamos que se ha echado un compinche, también de la misma zona, aunque algo más corpulento", afirma una vecina que asegura que, en una calle cercana al centro de salud, han robado "en todos los portales". "Lo que no entendemos es por qué la gente sigue abriendo la puerta", añade.

Lo que más indigna a los vecinos de El Berrón es que el ladrón "campa a sus anchas por el pueblo, con unos aires de grandeza que no son entendibles de ninguna de las maneras". Tanto es así, que una de las vecinas asegura que "se pasea por las mañanas pidiendo dinero a la gente, sobre todo a los mayores, que encima se lo dan". "Sin ir más lejos, yo misma tuve que detener a una señora, que además, no está en condiciones, para que no se lo diera", añade.

"Sin avergonzarse ni siquiera un poco, este mismo lunes estuvo con todos los vecinos en la hoguera de San Juan, sin que nadie se atreviera a decirle absolutamente nada. Así, tan pichi, y encima te mira y te habla con chulería, como si la cosa no fuera con él", relata una vecina.

Fuentes de la Policía Nacional de Siero explican que "se trata de una persona que es multirreincidente, que está identificada y a la que esta última temporada se le ha detenido en varias ocasiones". Sin embargo, aseguran que "a pesar de que, una vez que se procede a la detención, pasa a disposición judicial, los robos son de tan poca trascendencia que no se puede proceder a su ingreso en prisión". Y es que la cuantía de las sustracciones es tan baja que solo están consideradas como "un delito de faltas, ni siquiera llegan a poder ser calificadas como hurto".

Algunos residentes han optado ya por instalar cámaras de videovigilancia en los edificios y, en los casos en los que no ha sido posible, "nos aseguramos de que la puerta del portal quede siempre cerrada y no abrir a absolutamente nadie", advierten.

"Problema más gordo"

Varios vecinos temen que "esto acabe en un problema mucho más gordo y que paguemos justos por pecadores, porque la mayoría ya no aguantamos más".

El alcalde de Siero, Ángel García, está "al corriente" de los robos que se vienen produciendo esta última temporada en El Berrón. A pesar de no poder tomar cartas en el asunto, "puesto que es un asunto de seguridad ciudadana y, en este caso, es competencia de la Policía Nacional", en cuanto se enteró, se puso en contacto con los vecinos para interesarse por el tema.

"Recibimos la queja de los vecinos este lunes a través de las redes sociales y la policía nos ha asegurado que ya están con ello". El regidor tiene total confianza en los agentes. "Trabajan muy bien en la zona y estoy plenamente convencido de que conseguirán llegar a una solución lo más rápido que les sea posible", aseguró.