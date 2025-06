"Perjudica a las víctimas": el Colegio de Abogados rechaza la supresión del servicio de violencia de género en los juzgados de la Pola

"Tenemos una gran preocupación por los efectos de la comarcalización del servicio de violencia de género, con el traslado de todo a Gijón, y los inconvenientes que eso representa para la ciudadanía de concejos como Siero". Este fue el mensaje que trasladó el decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto, al alcalde de Siero, Ángel García, en una reunión mantenida este miércoles en la Pola. Una postura con la que el regidor coincide totalmente y sobre la cual ha manifestado en numerosas ocasiones que "está en desacuerdo con la pérdida de este servicio en la Pola".

Al encuentro asistieron también otros miembros del Colegio, entre los que se encontraban Luis Pérez; María Nélida Fernández (delegada en Siero), Pedro Paulino Sánchez, Ana Belén Rodríguez y María José García. Esta última explicó que "ahora mismo, cualquier mujer que presente una denuncia en alguna comisaría, no solo de Siero, sino del partido judicial (que engloba los concejos también de Bimenes, Noreña y Sariego) va a tener que realizar toda la tramitación en la nueva sección que se abrirá de violencia de género en Gijón. Por tanto, no solo la comparecencia en la que se acuerda la orden de protección, que habitualmente se solicita para este tipo de situaciones, sino toda la tramitación tanto penal como civil que pueda surgir de esa denuncia y de esa instrucción".

En este sentido, los responsables del Colegio insistieron en que "esto no es bueno, en primer lugar y sobre todo, para la víctima". Añadieron, además, que "ya nos cuesta mucho trabajo que la mujer, incluso viviendo en lugares cercanos al juzgado, denuncie como para que encima que tenga que trasladarse". "Hay muchas mujeres que viven situaciones muy delicadas, con poquísimos recursos económicos, y esa atención tiene que ser inmediata por parte del juez o jueza que vaya a tramitar esa orden de protección y todos esos procedimientos" añadieron. No creen, por tanto, que la atención telemática sea una solución. "Es una cuestión que hace falta mucha empatía, entender cómo es el círculo de la violencia porque muchas mujeres al día siguiente no ratifican la denuncia, no quieren ir al juzgado, no quieren solicitar esa orden de protección que ha solicitado el día anterior. Moverlas de sitio es negativo para la mujer y para las familias y con lo cual todo lo que queremos mejorar en violencia de género va a haber un efecto pernicioso", estiman los abogados.

Comisiones Obreras de Asturias (CCOO) también ha querido hacer patente su disconformidad con que los partidos de Siero, Villaviciosa, Cangas de Onís, Llanes y Piloña sean derivados a la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Gijón. "La comarcalización supondrá que en muchos casos las víctimas pongan en riesgo su seguridad, o que sean atendidos por el juez o la jueza por videoconferencia, con lo que se perderá toda inmediación y cercanía necesaria en estos procedimientos, dificultando que las víctimas puedan describir su situación y necesidades con la intimidad y el apoyo que necesitan", subraya el sindicato.

Para CCOO, "la mejora de la atención judicial a las víctimas de violencia sobre la mujer pasa por compatibilizar la cercanía y la especialización de los órganos judiciales y su personal", por lo que defiende que "sean atendidas por los jueces y las juezas de los partidos judiciales en que residen, de forma personal y directa, y de la forma más rápida posible". Por tanto, exige a la Administración del Principado de Asturias que "en cada Tribunal de Instancia existan equipos de personal especializado en materia de violencia sobre la mujer y que todo incremento de jueces, juezas y fiscales especializados en la materia conlleve el consiguiente incremento del personal que haya de atender estos procedimientos".

Ángel García les trasladó también a los miembros del Colegio de Abogados de Oviedo su intención de ceder una parcela urbanizada para la construcción de unos nuevos juzgados en Pola de Siero, tal y como le hizo saber a la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, en el encuentro mantenido la semana pasada. "No puedo sino aplaudirla, agradecerla y mostrar nuestro compromiso y nuestro apoyo a esa iniciativa en todo lo que nosotros podamos apoyar", aseguró el decano. Reconoció que "las instalaciones actuales están ahora mismo ocupando un edificio antiguo, incómodo, con dificultades notables de accesibilidad y creo que un concejo pujante como es este merece un equipamiento nuevo y que cumpla todos los estándares que ahora se exigen para este tipo de edificios públicos".

Antonio González-Busto también manifestó su opinión sobre la nueva Ciudad de Justicia que se pretende hacer en Oviedo y cuya ubicación en Siero fue propuesta por el propio alcalde. "Técnicamente o jurídicamente yo no sé si es posible, pero, personalmente, creo que la solución que se ha arbitrado en la capital, la de concentrar las sedes judiciales o las sedes de los juzgados en Llamaquique, probablemente sea pan para hoy y hambre para mañana".

En este sentido, el decano apuntó que "son edificios antiguos que requerirán una inversión importante para ser remodelados. Y yo siempre he creído que este tipo de decisiones deben convertirse en oportunidades para definir un área de expansión de Oviedo a partir de la cual, y mediante la construcción de un nuevo Palacio de Justicia, puedan desarrollarse a su alrededor nuevos equipamientos como zonas residenciales y favorecer la construcción de nuevas vías de comunicación". Insistiendo en que era una opinión totalmente personal, "creo que lo que se necesita es una nueva ciudad de la justicia en una zona nueva", manifestó.