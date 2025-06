Los vecinos se movilizarán contra el campo de tiro de La Parte (Valdesoto): "Se están haciendo obras ilegales"

Los vecinos de La Parte, en Valdesoto, están frontalmente en contra de la instalación de un campo de tiro en la zona. Y así se lo han hecho saber al alcalde de Siero, Ángel García, en el transcurso de una reunión en el Ayuntamiento.

Durante el encuentro, los residentes también han denunciado la existencia de "obras sin licencia" en la finca en la que un particular pretende poner en marcha el campo para la práctica de este deporte. "El impulsor del proyecto lleva con esto desde hace treinta años, haciendo obras que no tienen permiso y se paralizan. Pasado un tiempo, vuelve a la carga, y ahora mismo se han hecho cosas que parece que no están dentro de la legalidad. Incluso el campo estuvo abierto durante una temporada hasta que se cerró por no tener permiso", sostiene José Manuel Sánchez Vallina, uno de los vecinos que se encontraron con el regidor para hablar de este tema y exponer su oposición al campo.

"Haremos todo lo que podamos para que no salga adelante", sostiene Vallina, quien indica que esta actividad tendría repercusiones negativas sobre las viviendas del entorno. Ahora mismo, están a la espera de que Medio Ambiente dictamine sobre la propuesta para presentar las alegaciones pertinentes.

En el encuentro con el Alcalde estuvo presente también el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, así como los representantes de la plataforma vecinal contra el campo de tiro de La Parte. La asociación estuvo representada por Rufino Vigil, tesorero; José Manuel Sánchez Vallina, vicepresidente e Ignacio Martínez, asesor del colectivo.

Durante la reunión, ambas partes dejaron claros sus puntos de vista sobre un proyecto que no es visto con buenos ojos por el gobierno municipal. "Es un plan que no nos gusta, que no cuenta con el acuerdo de los vecinos y que no consideramos necesario", sostiene el regidor, quien recuerda las muchas veces que el proyecto se topó con dificultades legales para salir adelante. No obstante, señala que "en caso de contar con todos los permisos necesarios, no somos nadie para oponernos a ello".

La idea de crear un campo de tiro en Valdesoto lleva rondando la cabeza de José Enrique Noval desde hace tres décadas, en unos terrenos de su propiedad en la localidad de La Parte. La propuesta se desarrollaría en una finca de la que se extrajo material para la construcción de la Autovía Minera. El complejo que se plantea lleva tres zonas de tiro diferenciadas, con un edificio que quedaría semienterrado con cubierta vegetal y que comprendería servicios, cafetería, sala de tiradores y una caja fuerte de munición y armas.

"El funcionamiento del campo de tiro proporcionará a la zona y al concejo la posibilidad de disfrutar de la actividad de ocio y de disfrutar de pruebas nacionales e internacionales que aportarán su grano de arena a la mejora económica de la zona", argumenta José Enrique Noval en la documentación que está analizando Medio Ambiente.