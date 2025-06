Amigos del Roble recupera la "Puya’l ramu" por la fiesta de San Pedro en Pola de Siero: "Hay que conservar las tradiciones"

Lleva tan solo unos meses como presidente de la Asociación Amigos del Roble, de Pola de Siero, pero Miguel Ánxel Montenegro ha sabido aprovechar su vitalidad y juventud para llevar a cabo numerosas iniciativas. "Queremos recuperar algunas de las tradiciones polesas que se han ido perdiendo", explica. Y la primera de ellas ha sido en la celebración de la fiesta de San Pedro, patrono de la localidad, reincorporando la "Puya’l ramu" a la programación habitual, que ya incluía la plantada del árbol por los "casaos".

"Esta asociación nace en 2002 con el objetivo de recuperar, conservar y transmitir todo lo relacionado con algunas de las manifestaciones culturales de Asturias, destacando las de identidad más polesa", dice Montenegro. Y qué seña más polesa que conmemorar al patrón de la localidad con todos los honores y sin que falte de nada.

Patrón, alberguería bendición

"San Pedro es el patrón de la Pola porque la parroquia y la villa se fundaron alrededor de la antigua alberguería de San Pedro, según la historia de la zona", recordó el párroco, Fermín Riaño. Además, "la iglesia vieja se llamó ‘Parroquia de San Pedro de la Alberguería’ hasta finales del siglo XV, que se edificó la nueva", añadió.

La jornada de celebración dominical en la Pola comenzó con un pasacalles a cargo de una pareja de gaita y tambor que recorrió las zonas aledañas a la plaza del Ayuntamiento, Les Campes y la iglesia. Después, acompañaron el ramo desde la sede de la asociación hasta la iglesia, portado por Montenegro y Thais Areces -también miembro del colectivo- y bendecido por Fermín Riaño durante la celebración de la Eucaristía. La subasta tuvo lugar en la misma plaza del templo parroquial.

Obras de reparación de la iglesia parroquial

Miguel Ánxel Montenegro subrayó que "quisimos traer el ramo, más que nada, como ofrenda a San Pedro, y también para colaborar un poco en la restauración de la segunda fase que necesita la iglesia". Y es que este fue otro aspecto singular de la celebración, que tuvo un aspecto solidario: la recaudación de fondos para las obras de la iglesia parroquial.

El ramo estaba compuesto por trece roscas de pan dulce y manzanas. Una de ellas, doble, la que coronaba la estructura. "Es, como si dijéramos, la más importante", explicó Montse Arregui, miembro de la asociación. Tanto es así que, "en los pueblos donde hay más tradición, hay familias que esperan a que se subaste este último pan y se pagan cientos de euros".

San Pedro en Pola de Siero recupera su tradición / L. R.

Las encargadas de la puja fueron, además de Arregui, Isabel Vallina y Thais Areces. Y a pesar de que al principio la gente se mostraba un tanto tímida, "porque hay que entender que no estamos acostumbrados a esto en la Pola", finalmente consiguieron un total de 245 euros. "Estamos muy satisfechas, porque para ser la primera vez, no ha ido mal", destacaron las responsables de esta parte de la cita.

Para la Asociación Amigos del Roble el objetivo de la recuperación de estas tradiciones es dar un paso más en la conservación de la identidad local y lograr para ellas "un poco de visibilidad". La idea ahora "es continuar manteniéndolo en el tiempo con la colaboración tanto de la parroquia, como del Ayuntamiento de Siero a través de la concejalía de Festejos".

La recaudación íntegra de la subasta, sumada a lo recogido con "Les teyes de San Pedro" (pequeñas tejas decoradas que se vendieron para el fondo de las obras de la iglesia) y la colecta de este domingo, irán destinadas a la financiación de la segunda fase de rehabilitación de la iglesia parroquial, que asciende a 280.000 euros. La actuación se centrará en la reparación de los tejados, paredes laterales del templo y el salón de reuniones.

Un proyecto hecho realidad

Esta fase comenzará, según las previsiones, el próximo mes de diciembre. Así lo indicó el párroco, Fermín Riaño, durante la homilía de la misa de San Pedro. "Vamos haciendo la obra y esperamos que al final de año seamos capaces de reunir el dinero entre todos", dijo, además de agradecer el detalle y la iniciativa de Amigos del Roble.

El presidente del colectivo explicó cómo se gestó la propuesta de recuperar el ramo: "Hace muchos años que se hacía esa fiesta en Pola y, de hecho, era día festivo, pero desapareció. Entonces hablando un poco con don Fermín quisimos no solamente centrarnos en lo que es plantar el roble, sino venir y celebrar un poco la fiesta patronal". Algo que al párroco "le hizo mucha ilusión y con lo que estuvo de acuerdo desde el primer momento".