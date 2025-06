San Antonio cumple sus bodas de plata en Lieres y lo celebra con más cofrades: estos son los nuevos miembros de honor

La Cofradía de San Antonio de Lieres celebró ayer el 25º aniversario de la recuperación de la fiesta nombrando miembros de honor a los antiguos párrocos que oficiaron la misa años atrás, Segundo Gutiérrez y Andrés Fernández, así como a la cofrade más veterana, María Ángeles Fernández Rodríguez, que lleva siéndolo desde su fundación.

Peculiaridad de los festejos

Gutiérrez aseguró que "me sorprendió el verme honrado con esta distinción y lo agradezco mucho". Destacó que "este nombramiento me emociona y me hace revivir lo que esta fiesta supone". "Es una celebración que desde el principio me llamó la atención, porque no estaba habituado a la unión de fiestas con los proyectos solidarios que le dan un realce y una peculiaridad a los festejos de Lieres", añadió.

Procesión de San Antonio.

Andrés Fernández, antiguo párroco de la zona, coincidió y destacó, además, que "podemos disfrutar de la convivencia, pero también lo hacemos preocupándonos de los que más nos necesitan". Como entidades beneficiarias, Manos Unidas y Cáritas quisieron "agradecer el trabajo y el apoyo prestado durante estos 25 años".

Los nombramientos tuvieron lugar durante la celebración de la eucaristía, oficiada por el delegado de Cáritas Asturias, José María Hevia, junto al párroco actual, Roberto Mata, y los dos sacerdotes homenajeados.

Proyectos solidarios y pilares de una comunidad

Isidro Fal, presidente de la Cofradía de San Antonio, destacó que "los nuevos miembros nombrados pretenden destacar los tres pilares fundamentales en que se apoya esta celebración: el litúrgico, el colaborativo, de mano de los miembros es este colectivo, y los proyectos solidarios".

Para poder llevar a buen puerto ese tercer pilar "ha sido decisiva e imprescindible la ayuda y soporte que nos ha facilitado tanto Cáritas como Manos Unidas, tutelando las iniciativas para hacer posible que la ayuda llegue donde se necesita, sin importar el lugar del mundo donde sea".

Rachel Huijsers, María Ángeles Fernández, Eloína Bermejo, Andrés Fernández, Isidro Fal, José María Hevia, Marta Fano, Segundo Gutiérrez y Roberto Mata.

De María Ángeles Fernández alabó "la ayuda prestada año tras año con humildad, siempre en un segundo plano, con nobleza y entrega, fiel a su gran devoción por San Antonio" y también "la aportación de ambos sacerdotes reconocidos para que esta celebración se afianzase".

Una vez terminada la misa, la imagen de San Antonio procesionó por los alrededores de la iglesia parroquial, contando con la participación de la concejala de Festejos del Ayuntamiento de Siero, Ana Nosti, y el portavoz popular Juan Luis Berros, portando el estandarte y el paso, respectivamente.

A continuación, bajo el tejo, se procedió a la subasta del ramo.