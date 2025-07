El presidente de la Asociación de Vecinos de La Fresneda advierte: "Si nadie asume la directiva, nos veremos obligados a disolver el colectivo"

La Asociación de Vecinos de La Fresneda pende de un hilo. Después de que el pasado 11 de junio, durante el pregón de las fiestas del Corpus de la urbanización, la junta directiva anunciase que no renovarían sus cargos, "aún no hay nadie que se haya ofrecido para relevarnos en el puesto", afirma Luis Rodríguez, presidente del colectivo. En caso de que no aparezca nadie que quiera llevar las riendas del colectivo, "nos veríamos obligados a disolverlo".

Actualmente, la dirección corre a cargo de siete personas, aunque el mínimo necesario serían cinco. Además del presidente, "forman parte vicepresidente, tesorero, secretario y tres vocales". Los requisitos son sencillos. "Lo único que es necesario es tener una antigüedad mínima de pertenencia a la asociación de seis meses y ser residentes en La Fresneda". El mandato de la directiva actual finaliza el próximo mes de septiembre, fecha en la que se convocará una asamblea para elegir a la nueva ejecutiva.

La asociación vecinal se encarga, además de la organización de las fiestas del Corpus, de su multitudinario Halloween, la visita de Papá Noel y la cabalgata de los Reyes Magos, los vermús musicales de Nochebuena y Nochevieja, que comenzaron a celebrarse hace tres años; carnaval o la fiesta de la primavera que tuvo lugar por primera vez el pasado marzo.

Antes de dejar su cargo, Luis Rodríguez se está encargando de solicitar todas las subvenciones municipales a las que puede optar la asociación. En este sentido, asegura que "ya están presentados los papeles para la ayuda del alumbrado navideño". Además, este martes firmaba, junto al alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, el convenio que regula la subvención nominativa para el fomento, difusión, recuperación de las tradiciones y organización de los festejos, fiestas patronales y vecinales del Corpus Christi, que se celebraron del 6 al 15 de junio, cuyo importe asciende a 9.435 euros.