La directiva de la Asociación Vecinal de La Fresneda hace balance: "Fue difícil al principio, pero mereció la pena"

La junta directiva de la Asociación de Vecinos de La Fresneda anunció el pasado día 11, durante el pregón de sus fiestas del Corpus Christi, que no renovaría en los cargos el próximo mes de septiembre, fecha en la que se cumplen cuatro años desde que cogieron las riendas del colectivo. Luis Rodríguez y Lucía Jeannot, presidente y tesorera de la agrupación, aseguran que "las cosas fueron muy difíciles, sobre todo al comienzo, pero podemos decir que mereció la pena".

La que todavía es la directiva de la asociación vecinal asumió el cargo en septiembre de 2021. "Nos animaron los propios vecinos de la urbanización e, incluso, los miembros de la Plataforma Vecinal de La Fresneda (PVF) y el Ayuntamiento", recuerdan. Consiguieron reunir un grupo de siete personas, el mínimo que establecían los estatutos para poder formar la junta, y tomaron las riendas en un momento "muy complicado, porque acabábamos de salir de una pandemia mundial y la antigua directiva llevaba mucho tiempo sin poder organizar nada y sin convocar ninguna asamblea".

Aquel primer año, recién llegados, "con un viejo almacén, 3.000 euros en la cuenta" y unos gastos mensuales que superaban con creces los ingresos de subvenciones y cuotas de socios, tuvieron que enfrentarse a su primer reto: la organización de Halloween. "Fue un auténtico desastre", recuerdan. "Estábamos completamente perdidos, no sabíamos qué teníamos que hacer, a quién llamar, ni cómo organizarlo", reconocen. Sin embargo, aunque aún no saben casi ni cómo, fueron capaces de sacarlo adelante. "Incluso repartimos un mapa para que la gente supiera dónde estaban las casas encantadas y las que repartían caramelos", subrayan.

Al año siguiente, se modernizaron. El itinerario se ponía a disposición de los asistentes a través de un código QR. Después, vendrían el tren turístico, las foodtrucks, el chocolate con churros y el castañero. Además de la ambientación musical a cargo de un Dj.

Fue entonces, después de aquella primera experiencia, cuando Luis Rodríguez decidió que "había que hacer una economía de guerra y reducir gastos, porque, de lo contrario, no dispondríamos de los recursos necesarios para poder llevar a cabo todas las actividades que queríamos hacer". "Lo primero que hice fue cancelar el contrato que teníamos para mantener una página web que llevaba años sin actualizar", rememora. "Así, poco a poco, conseguimos reducir los gastos mensuales a menos de la mitad de lo que venían siendo", destaca Rodríguez.

La asociación también se encarga del alumbrado navideño. "El primer año tuvimos que hacerlo como pudimos, sin optar a subvención y con algunos restos de iluminación que habían quedado de otros años. El día del encendido de luces más de la mitad no funcionaban", recuerdan. Así que decidieron cambiar de empresa. "Empezamos a mover hilos y nos pusimos en contacto con Germán Vizcaíno y aquello fue un punto de inflexión en nuestras navidades", señala Rodríguez.

La cosa fue mejorando y las ideas iban surgiendo. "Hace tres años decidimos comenzar a organizar la visita de Papá Noel y los vermús de Nochebuena y Nochevieja. Además, también organizamos dos carreras solidarias a favor de la Asociación Parkison Asturias; prepararamos el desfile y las actividades de Carnaval en el Centro Cultural de la urbanización, los mercadillos de garajes, que van por su tercera edición, y, por supuesto,las fiestas patronales del Corpus, que se celebran a mediados de junio", relatan los directivos.

"Es difícil, no lo podemos negar, porque tienes que estar pendiente de muchas cosas, no solo de las contrataciones de las actuaciones, sino también de todos los trámites administrativos y de tenerlo todo a punto para que no se te olvide nada", apunta Lucía Jeannot. Además, añade, "las trabajamos nosotros, para no tener que traer a gente de fuera, y son tres días que estás a tope y acabas que no puedes más". "Sin embargo, merece la pena, sobre todo por los niños, porque ves cómo lo disfrutan y cómo participan en todo lo que se propone", resalta.

Aquella junta directiva, que comenzó con siete personas, acabó reduciéndose a dos. "La gente lo fue dejando por diferentes motivos, familiares o laborales". señala Jeannot. Por eso, han decidieron no continuar. "Ha sido una decisión muy meditada, pero entre nosotros dos solos no podemos hacerlo todo", indica. "La mayoría de los eventos los podemos sacar adelante gracias a la ayuda de amigos y familiares, sin ellos nada de esto hubiera sido posible", añade. Tanto ella como Rodríguez se ofrecen de manera totalmente voluntaria para ayudar a aquellos que decidan hacerse cargo de la dirección de la asociación. "Les facilitaremos todos los contactos que hemos ido haciendo a lo largo de estos últimos cuatro años y, si en algún momento se vieran desbordados, no tenemos ningún problema en echar una mano de manera puntual", aseguran.

La Asociación de Vecinos de La Fresneda se creó en 1995, ocho años después de que llegaran a la zona los primeros residentes. Durante los primeros tiempos consiguió que se construyera no solo el primer centro de salud (1996), sino que se hiciera uno nuevo en 2006, debido al crecimiento de población. Además, el colectivo también luchó, de la mano de Nacho Donate y Germán Meneses, junto con otras familias, por la construcción del colegio que este año celebraba su 25.ª aniversario. Actualmente, el colectivo cuenta con cerca de 550 socios.