Burros a todo trapo en la "loca galopada asnal" de las fiestas de Collao (Siero): "Nos lo hemos pasado genial"

Collao, en Siero, despidió ayer las fiestas patronales con su cita más disparatada: la ya tradicional carrera de burros, una yincana caótica y cómica que volvió a reunir a centenares de personas en el prau. Una carrera sin montura, sin entrenamientos y sin ninguna pretensión más allá de hacer reír. Lo dijo bien claro Iyan Parajón, dorsal número 1 de la competición: "La gente no viene a reírse de los burros, la gente viene a reírse de los jinetes".

La prueba, organizada por la Cofradía de San Cristóbal, consistió en superar retos en pareja sobre o junto a un burro. Comer milhojas y beber refresco sin manos, explotar globos con la boca, atrapar pelotas con la cara o correr marcha atrás. "Han hecho el ejercicio que no han hecho en todo el año", bromeaban entre el público.

Durante la segunda ronda, los dorsales 9 y 10 acabaron con sus burros enredados. En la tercera, la número 6, disfrazada de dragona, sufrió una marcha atrás infernal. "Se la veía angustiada", decían algunos. Ella, Mirella Ochoa, vecina de Collao de toda la vida, lo contaba entre risas: "Me fui corriendo a los chinos a por el disfraz más ridículo. Aquí todo el mundo me conoce por hacer comedia. No se practica nada, tú llegas y te dan un burro. Normalmente, corres más detrás del animal que encima".

Las ganadoras absolutas fueron Alba y Llara, que dominaron todas las rondas: "Felicidad, agobio…pero lo hemos pasado genial", contaron. Su secreto: montan a caballo y eso les da ventaja.

Mientras tanto, desde el micrófono, la portavoz de las fiestas advertía que "este año hay más gente que nunca".

La "loca galopada asnal" de Collao volvió a llenar de risas el lunes festivo y cerrar con estilo un programa que combinan misa, música, juegos, gastronomía, y, por supuesto, una carrera de burros que corona con humor una gran fin de semana de celebración vecinal. Una costumbre que, a fuerza de repetirse, ya pervive como símbolo de la diversión colectiva en Siero.