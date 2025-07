La despedida del cura de La Fresneda, que se va a Covadonga: "De Siero me llevo mucho cariño y agradecimiento"

"Llevo llorando desde el sábado, cuando salió la noticia, como si fuera un niño". Lo reconoce José Luis Fernández Polvorosa (Santa Cruz de Llanera, 1932), párroco de La Fresneda desde hace más de tres décadas, a las que se suman también las parroquias de San Miguel y Bobes. El sacerdote dice adiós a Siero tras ser uno de los designados por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, para convertirse en nuevos canónigos de Covadonga, junto a Gonzalo Suárez Menéndez y Luis Alberto Pérez López.

A pesar del sentimiento de melancolía que le invade cada vez que piensa que tiene que dejar a sus fieles de las parroquias sierenses, el cura admite estar "muy ilusionado con esta nueva misión que se me ha encomendado, que es la que ya he estado ejerciendo durante estos últimos 64 años". "Al final, me debo a la Iglesia, y también al Arzobispo, y acepto encantado esta nueva etapa", señala.

Con todo, no será hasta septiembre, cuando Fernández Polvorosa se irán a Covadonga. "Será después de la celebración de la Santina, el 8 de septiembre, cuando harán la presentación formal por parte del arzobispo y la toma de posesión", subraya.

A sus casi 93 años, el párroco se caracteriza por ser cercano y familiar. "Cuando uno lleva tantos años en una parroquia, acaba conociendo a la gente y establece con los vecinos unos vínculos y unos lazos que difícilmente se podrán romper", indica. Tanto, que, incluso, "sufro con ellos cuando ellos sufren, y me alegro cuando están bien", dice. "De Siero me llevo el cariño de todos los vecinos y también su agradecimiento, aunque esta es mi labor", añade.

Dentro de su apretada agenda, está "el escuchar, aconsejar y orientar a todos aquellos que lo necesiten". "Mi puerta siempre ha estado abierta para todo el mundo, sean creyentes o no, porque estoy aquí para servir a mis iguales", señala. Y eso es lo que hace todos los días, desde las siete de la mañana en que se levanta. "Solo necesitan que se les escuche", afirma.

En este sentido, frente al nuevo reto que le espera añade que será muy diferente. "Covadonga es un lugar al que acuden miles de personas cada año, la mayoría de ellos de paso", apunta. En cierta medida, lamenta que "no tendré la oportunidad de establecer esos lazos tan estrechos con ellos, pero aún así, aquí estaré siempre dispuesto a escucharles".

Sotero Alperi Colunga y Alfredo de Diego Braga asumirán las parroquias de La Fresneda, San Miguel y Bobes junto con Lugo de Llanera, Pruvia y Villapérez. José Luis Fernández Polvorosa, quien los conoce personalmente, asegura que "son unos chavales jóvenes, muy majos y me consta que vienen con muchas ganas e ilusión por trabajar con los vecinos".

El hueco que dejará el párroco entre los fieles de sus parroquias será difícil de llenar, pues es una de las personas más queridas entre aquellos que residen en la zona. "Han sido muchos momentos compartidos que echaré de menos", concluye el veterano sacerdote.