Las jóvenes de El Berrón recuperan las fiestas, que arrancan el viernes con el pregón: "Tenemos muy buenas expectativas"

Se llaman Laura Díaz, Alba Gómez, Alicia Rodríguez, Nayara García y Lucía García. Todas ellas tienen 24 años y el pasado mes de febrero decidieron formar la Asociación de Jóvenes de El Berrón para organizar las fiestas de la localidad, que el pasado año no se celebraron al haberse disuelto la Sociedad de Festejos. "Cuando nos enteramos nos dio mucha pena y empezamos a plantearnos si seríamos capaces de llevarlas a cabo", explica la presidenta, Laura Díaz. Así que se pusieron manos a la obra y en tan solo cuatro meses han conseguido no solo sacar las fiestas de San Martín de La Carrera adelante, sino acumular más de un millar de socios.

"La verdad es que la gente nos está ayudando mucho. Comerciantes, hosteleros, hasta los propios vecinos nos han mostrado su apoyo desde un principio y nos han animado muchísimo", subraya Díaz. Destaca, además, que desde el Ayuntamiento, tanto el alcalde de Siero, Ángel García, como la concejala de Festejos, Ana Nosti, les han facilitado la presentación de todos los trámites necesarios para que las celebraciones se realicen.

El primer paso fue realizar el cartel para anunciar las festividades. La encargada de hacerlo fue María García, que aunque se crió en Noreña, "viví los primeros años de mi vida en El Berrón y mi abuelo y mi padre son de allí, así que tengo mucha raíz ahí y gran parte de mi familia paterna", señala. Estudió Bachillerato Artístico en la Escuela de Arte de Oviedo y Diseño Integral y Gestión de la Imagen en Madrid. Actualmente, trabaja como diseñadora gráfica e ilustradora en una empresa madrileña. Amiga de una de las integrantes de la asociación, en concreto de Alicia Rodríguez, "en cuanto me enteré de que habían creado este colectivo y se iban a encargar de organizar las fiestas, le hablé directamente y me imaginaba que, al estar empezando, no se habrían planteado todavía el hacer el cartel, así que me ofrecí voluntariamente".

En el póster, en tonalidades amarillas y azules, "por ser los colores representativos tanto de El Berrón como del Principado", se pueden ver varios monigotes realizando distintas actividades como escanciar o bailar. García explica que "conociendo todos los carteles anteriores, encontraba un vacío a nivel de identidad de las fiestas y de la propia localidad, porque todos los que se hacían eran simplemente comunicativos. Les faltaba personalidad para diferenciarlas de otras fiestas que se hacen en verano en Asturias". De manera que optó por el estilo con el que está acostumbrada a trabajar, la ilustración, para realizar el diseño. "Creo que te da mucha más libertad creativa y, además, tiene una gran fuerza expresiva". El toque humano ante la Inteligencia Artificial "es algo que hoy en día es muy necesario y, a pesar de ser simples monigotes, la gente se siente mucho más identificada".

Conseguir elaborar toda una programación para las fiestas locales no fue tarea fácil, pero la presidenta de la Asociación de Jóvenes de El Berrón cuenta que "recibimos mucha ayuda por parte de comisiones de festejos de localidades vecinas como Pañeda, Sariego, Hevia... que nos aconsejaban sobre las mejores opciones o dónde buscar determinadas cosas".

Las principales novedades que se incorporarán este año serán el campeonato de tute y parchís que tendrá lugar este jueves, el vermú musical del domingo y "el pregón, que en lugar de realizarse en el Hogar del Jubilados, se hará en el mismo prao de la fiesta", explica la presidenta.

Las celebraciones fueron presentadas este miércoles por el alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Festejos, Ana Nosti. Ambos desearon a las jóvenes "todo lo mejor" y alabaron "sus ganas de trabajar y su valentía" al ponerse al frente de la organización del evento.

Las fiestas darán comienzo oficialmente con el pregón, que darán ellas mismas a modo de presentación, el viernes a las ocho de la tarde. A continuación, tendrá lugar la entrega de premios del concurso de dibujo infantil y, a las 22.00 horas comenzarán las actuaciones musicales a cargo de Dúo Sensación, DJ Adri y DJ Dantuu. El sábado, tendrán lugar las semifinales y la final del Torneo de Bolos, a las 12.30 y a las 17.00 horas, respectivamente, para dar paso a la segunda verbena que contará con la actuación de Titanium Show y RVS DJ.

La actuación del Grupo Tradicional Los Collaínos dará comienzo a la jornada del domingo, día en el que se celebrará la misa por los socios fallecidos, a las 13.00 horas, y que contará con el vermú musical de la mano de Jorge Menéndez y juegos infantiles a partir de las 18.30. Grupo Costa Norte y DJ Jairo Ortal pondrán la nota musical por la noche, a partir de las diez.

El día grande, el lunes, de 17.30 a 21.30 horas, se repartirá el bollo entre los socios y tendrá lugar la merienda tradicional. Grupo Beatriz y The Goat (Dani Parrondo) y DJ Hugo Llamedo pondrán el broche final a las celebraciones.

Laura Díaz reconoce que "hemos preparado estas fiestas con mucha ilusión y cariño, porque llevamos viviéndolas desde niñas y tenemos muy buenas expectativas". A pesar de ello, "somos conscientes de que no siempre va a gustarle todo a todo el mundo, pero lo hemos hecho con la mejor intención y prometemos que, con el paso del tiempo, remendaremos los posibles errores que podamos cometer en esta primera vez", concluye.