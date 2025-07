El Alcalde de Siero no se presenta a la conciliación con el portavoz del PP: "Tengo cosas mejores que hacer, ir a la playa, al monte..."

"En la conciliación se le pedía que si no aportaba la prueba, si no se rectificaba, podría haber una reclamación civil, incluso con daños y perjuicios, una petición de daños morales con un resurgimiento económico". El portavoz del Partido Popular de Siero, Juan Luis Berros, está dispuesto a seguir adelante y volver a llevar los tribunales al alcalde, Ángel García (PSOE). Es lo que sopesa después de que el regidor no se presentara al acto de conciliación fijado para este jueves, en los juzgados de Pola de Siero, a solicitud del concejal popular por una supuesta "intromisión al honor, a la intimidad y a la propia imagen hacia mi persona", detalló.

Ángel García afirmó que a la hora de la conciliación estaba "trabajando por el concejo, en una reunión con el embajador chino". En todo caso, matizó que si hubiera tenido la agenda libre tampoco hubiera acudido al juzgado. Tengo cosas mejores que hacer, como ir al monte o a la playa que me gusta más".

Berros presentó el pasado mes de mayo una solicitud de conciliación para que Ángel García, que reconociera y rectificara que "ha realizado una intromisión ilegítima en mi honor, en mi intimidad y en mi propia imagen". Lo hacía tras unas declaraciones del Alcalde en las que éste criticaba la judicialización de la vida política por parte del portavoz del PP, en las que se aseveró que el único objetivo de Berros desde que llegó al Ayuntamiento "es denunciar todo, es la única manera que tiene de hacer política, el judicializarla, y más bien, en lugar de hacer política, lo que hace es de abogado, que es su profesión y a lo que se dedica". García añadió en aquel momento que probablemente usa su puesto como portavoz del principal partido de la oposición para "captar posibles clientes".

Según Berros, desde la alcaldía "aprovechó de forma inhábil, totalmente improcedente, el utilizar un puesto de trabajo para meterse con una persona de forma personal". Destacó que "lo más importante es que me acusaba de aprovecharme de mi condición de concejal para obtener clientela, para tener un lucro, lo cual es muy importante, porque puede ser susceptible de persecución, incluso penal", señaló. Y añade, "viniendo, además, de una persona que fue condenada penalmente, el único alcalde de la democracia que ha sido condenado en firme".

Señalando la importancia que tiene la libertad de expresión, el portavoz denuncia "para lo que no hay un derecho es para la libertad de mentir. Y él tiene que ser responsable de la mentira, de la falsedad, que ha, en su día, vertido en los medios de comunicación con repercusión general. Y eso no se puede consentir".

En el acto de este jueves se requería a Ángel García para que "trajese las pruebas y las expusiese a mi abogado, pero solo ha venido un abogado que ha dicho que no se aviene a nada de lo que solicito ni pido como reconocimiento". Por lo tanto, "este trámite se da por finalizado sin avenencia".

Juan Luis Berros afirma que "esto puede tener una trascendencia jurídica, que lo pensaré, determinaré qué es lo que voy a hacer a partir de ahora". "Voy a seguir adelante con todo, barajando la posibilidad de continuar el proceso por lo penal o por lo civil", concluyó.