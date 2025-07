Los vecinos de Carbayín Bajo claman por su biblioteca: "Está en un estado lamentable"

Los vecinos de Carbayín claman por contar con un servicio adecuado en su biblioteca municipal, que según denuncian, no ha vuelto a funcionar correctamente desde que se jubiló la anterior bibliotecaria, Charo Alonso. En un cartel situado en la parte posterior del edificio puede leerse que el horario de las instalaciones es de 11.00 a 13.30 horas y de cuatro a ocho de la tarde. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La biblioteca ha sufrido una reducción de horario, que, además, "ni siquiera se cumple", afirman los vecinos. Más de un año y medio llevan los residentes de la zona luchando por este servicio, "que es público y que debería estar al alcance de todos"

Desde la jubilación de su responsable el puesto se quedó vacío, relegando la apertura del centro a los viernes de 9.00 a 14.30 horas, y martes y jueves, en horario de tarde. "Muchas veces nos acercamos a la biblioteca y te encuentras con que está cerrada, así que con las mismas, te das la vuelta y te vas", asegura Lucía González, una de las residentes de la zona. Indican, además, que "esto lo hacen sin previo aviso y, mucho nos tememos, aunque no lo podemos confirmar, que dejando sin servicio a otra localidad como puede ser Carbayín Alto o Lieres".

González, en concreto, tiene una niña de cuatro años, a la que le gustan mucho los libros. "A veces, se queda sin poder coger ninguno porque el centro está cerrado", explica. Eso, "por no hablar de que no se organizan ni talleres, ni cuentacuentos, ni ningún tipo de actividad, ni para adultos ni para menores, como se hace en otras bibliotecas públicas de Asturias". Añade, además, que "aquí viven muchos chavales en edad universitaria que, no sé si van allí a estudiar o no, pero es que, aunque quieran, lo tienen bastante complicado".

Reclaman además que la biblioteca se repare de forma integral. El pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento de Siero daba por finalizadas las obras de mejora del tejado del edificio, con una inversión de 14.200 euros. La actuación se centraba en realizar trabajos de refuerzo de la estructura de la cubierta y la sustitución de la teja en el área más afectada, además de trabajos de limpieza general y retejado. "Lo que han hecho es un parche, lo que en mi pueblo se llama 'reteyar', que no es más que cambiar cuatro tejas rotas por donde se colaba el agua", clama la vecina.

El edificio, que tiene más de 40 años de antigüedad y era, en sus mejores tiempos, el chalet de los ingenieros de la mina, presenta numerosos desperfectos. Desconchones, grietas en los aleros del tejado, canalones llenos de maleza, persianas rotas y barandillas tan oxidadas que incluso les faltan trozos. "La fachada se cae a trozos y el interior no está mucho mejor", afirman los afectados.

Tanto es así, que según afirma Silvia Tárano, concejal de Podemos Siero, "no se ha abordado la reparación de la caldera, con lo que seguirán un invierno más sin calefacción". Lucía González añade, además, que "han instalado tres o cuatro radiadores de aire para que la gente que acude a la biblioteca, y, sobre todo, los trabajadores que tienen que estar allí, no se mueran de frío".

Los usuarios alertan de que "lo único que están consiguiendo es que la zona rural quede totalmente desierta y abandonada". Pero "nosotros resistiremos", aseguran.