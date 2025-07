El fotógrafo de las estrellas reside en Pola de Siero: "Javier Bardem es buen tío, pero impone mucho"

El fotógrafo de las estrellas se llama Víctor Lafuente, nació en Madrid, hijo de madre asturiana, más concretamente de Arriondas (Parres) y en la actualidad reside en Pola de Siero. Casado con una asturiana, lleva ya doce años en el Principado y ante su objetivo han pasado algunas de las caras más famosas del celuloide nacional. Los diez primeros años su esposa y él los pasaron en Gijón, hasta que hace dos decidieron mudarse a Pola de Siero. "Fue una casualidad. Con la pandemia yo me quedé sin trabajo como fotógrafo, así que comencé a hacer fotos para una inmobiliaria". Mientras hacía una de sus visitas rutinarias, "vi una promoción que nos gustó y nos mudamos sin pensarlo".

La historia de Lafuente con la fotografía empezó cuando era tan solo un niño. "Tengo fotos con cinco años con una cámara colgada al cuello. Siempre hice fotos, sobre todo de los eventos familiares y de amigos". Era una época en la que "todavía no tenía muy claro a qué quería dedicarme, así que lo hacía como hobby hasta que "comencé a formarme y decidí hacer de mi afición, mi profesión".

Actualmente, es uno de los fotógrafos oficiales de Los Goya y del Festival de Cine de Málaga. Penélope Cruz, Antonio Banderas, Richard Gere, Pedro Almodóvar, Paz Vega o Fernando Tejero son tan solo algunas de las "celebrities" a las que ha fotografiado. "El que más me impresionó fue Javier Bardem, porque es un tío que impone mucho". Y aunque lleva ya tres años trabajando para la Academia Española de Cine, admite que "aún sigo poniéndome nervioso".

Lo que lo hace especial, es que sus imágenes no son fotografías al uso. "A través de un contacto, en unos premios, les propuse captar no la típica estampa en el que el actor o actriz posa con la estatuilla, sino cuando sale del escenario, el backstage". Víctor Lafuente explica que "era un tipo de reportaje que no se estaba haciendo en España, ese momento en el que el premiado abraza a cualquiera con el que se encuentra, fuera ya de las miradas de todo el mundo". El resultado gustó tanto que de ahí pasó a los premios Platino, a los Goya, al Festival de Málaga e, incluso, a los premios Forqué. Con este tipo de instantáneas, "busco captar el momento y humanizar a las estrellas de cine que, al final, son personas como las demás".

Getty Images, Ogilvy, HBO Max, Movistar +, Lancome, la Academia Española de la Moda o Hugo Boss, son tan solo algunas de las empresas para las que trabaja, además de realizar de foto fija en rodajes de largometrajes, fotografía corporativa, de eventos, retrato editorial, moda, arquitectura, industrial, reportaje social y bodas.

Uno de sus últimos trabajos ha sido el paso de la Vuelta Ciclista a España por Pola de Siero. "Usé una técnica que es la velocidad de obturación lenta, que en deportes se usa bastante". En las imágenes jugó con dos elementos para que la sensación de velocidad fuese visible. "Por un lado, jugué con el Ayuntamiento para que se viese quieto y con los ciclistas en movimiento, y a la inversa". Además de utilizar los colores y los reflejos.

Entre sus próximos proyectos se encuentran la próxima edición de los premios Goya, que se celebrará en Barcelona; algunos rodajes para la realización de foto fija en largometraje y "un reportaje para el Mad Cool, que es el Festival de Música de Calle Madrid".

Sin embargo, reconoce que "una de las espinitas que tengo clavadas es el tema del fotoperiodismo". Padre de dos niñas, de 10 y 7 años, tuvo que dejar este tipo de especialidad aparcada "por todo lo que ello conlleva". Antes de eso, estuvo en la frontera con Siria, la primavera Árabe, en campos de refugiados; varias manifestaciones o incendios forestales. Por un lado, "tenía que viajar mucho y, por otro, estar disponible prácticamente todo el tiempo, además del riesgo que se corre en determinadas situaciones y con dos niñas pequeñas, eso es muy complicado". Aunque asegura que "en el momento en el que crezcan un poco más, lo retomaré".