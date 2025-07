Los vecinos de Bobes reniegan del desoblamiento de la AS-17: "Nos han dejado abandonados e incomunicados"

Los vecinos de Bobes (Siero) reniegan del desoblamiento de la AS-17. La vía, que fue inaugurada el sábado, prometía "abrir las comunicaciones". Sin embargo, residentes en la zona aseguran que "más que abrirlas, las han cerrado". Y es que el acceso al núcleo de San Miguel de La Barreda, lo han cerrado totalmente". Julio Rodríguez, vecino de la localidad, lamenta que "el bar va a tener que acabar cerrando, porque es imposible que un local a pie de carretera, en una vía sin tráfico, pueda subsistir".

Además, una de las calles, Los Campos, que siempre fue de doble sentido, "ahora es de dirección única y solo para residentes, de manera que no podemos ni entrar ni salir por ahí". La vía era la que utilizaban los vecinos de la zona para ir a Colloto o a Granda, pero "ahora tenemos que atravesar todo el polígono y un recorrido que antes hacíamos en diez minutos, ahora lo hacemos en el doble de tiempo porque tenemos que andar rodeando", señalan.

Reconocen que "por el pueblo se nota reducción de tráfico", aunque la sensación "no es del todo fiable". Por un lado, "porque estamos en julio y mucha gente se va de vacaciones, por lo tanto, hay menos coches ya de por sí". Pero, además, añaden que "no lo hay, porque no tienen salida, es obligatorio coger la autovía, de manera que el volumen de vehículos que había antes, desapareció".

Los vecinos apuntan que "nos hicieron muchas promesas que no se han cumplido". La primera de ellas es el acceso al cementerio de San Miguel de la Barreda. En una visita del consejero de Fomento, Alejandro Calvo, a las obras de desdoblamiento en mayo de 2024, César Solís, como portavoz de los residentes de la zona, le solicitó "la construcción de una pasarela que permita que sigamos accediendo al cementerio por donde siempre lo hemos hecho". En aquel momento, Alejandro Calvo le prometió que, dado que la opción que los vecinos solicitaban suponía una inversión muy elevada (alrededor de unos dos millones de euros), estaba prevista "la construcción de dos nuevos accesos dentro de las actuaciones". Nada más lejos de la realidad. "Tenemos que seguir dando el mismo rodeo, en coche, que hace un año", recalcan.

"Otra de las cosas que nos prometieron fue que, una vez terminadas las obras, los caminos quedarían debidamente asfaltados". Admiten que "la semana pasada un trabajador estuvo echando algo de alquitrán, de mala manera, en un tramo de la zona de El Conceyín, pero solo para parchear". Hay que tener en cuenta que "estuvieron utilizando el camino para pasar camiones, palas y todo tipo de vehículos, y ahora está destrozado con baches y socavones, con el peligro que eso conlleva", explica Mari Cruz Blanco, propietaria de una de las viviendas de esa zona.

Blanco lleva 25 años residiendo en Bobes y "a los cinco años nos expropiaron las tres cuartas partes de la finca para construir la carretera, a pesar de que había otro proyecto en el que la vía no pasaba por el medio del pueblo", indica. Sin embargo, "aquel no se llevó a cabo, supongo que porque no les interesaba". El inmueble de la vecina queda justo en el centro del paso de la autovía y de la nacional, por lo que el ruido de los motores "es insoportable". "También dijeron que nos iban a instalar paneles acústicos para reducir las molestias, pero por allí no aparece nadie y no tiene pinta de que los vayan a poner", apunta.

No solo eso, sino que aseguran que "el polígono se está convirtiendo en un auténtico vertedero". En este sentido, apuntan que "los camioneros que trabajan para Amazon, tienen que quedarse durante varios días aparcados donde pueden, habiendo un aparcamiento con 78 plazas, vestuarios, duchas y demás servicios para ellos, que, después de 10 meses de la apertura de las instalaciones, continúa cerrado".

Para los vecinos, la apertura de la autovía no ha supuesto, ni mucho menos, una mejora de las comunicaciones. "Nos tienen totalmente abandonados e incomunicados", concluyen.