Los romeros toman el Carmín a golpe de sidra y llenan el prau de La Sobatiella de pañuelos azules y folixa

"La romería de Asturias". Con esas palabras definían ayer el Carmín muchas de los miles personas que se acercaron a las fiestas de Pola de Siero para disfrutar de una jornada de sidra, comida y amistad a raudales. Tras la apertura del prau de La Sobatiella de buena mañana y la sesión vermut, a las 17.00 horas dio comienzo el desfile desde la plaza de Les Campes, donde se arremolinaron peñas y charangas para dar el pistoletazo de salida al día grande de las celebraciones.

La procesión llegó a su destino y al verde solo entraron bebidas sin destilar y mezcladas, como cerveza, vino y, sobre todo, sidra. Después del sol del desfile, el cielo se encapotó, por lo que este año se vieron muchas menos pistolas de agua, cremas de sol y camisetas atadas a la cintura. Lo que no escaseó fue la bebida, con calderos y piscinas repletas de botellas.

Dentro de La Sobatiella, las parcelas que se habían reservado por la mañana estaban repletas de camisetas blancas y pañoletas de "azul Asturias", acompañadas de sidra y comida por montones. Rocío Paniceres reservó la suya a las 11.30 horas y desde ese terreno vigilaba a sus hijos gemelos de 15 años disfrutar. "Aún no bajan al prao porque yo estuve ahí y sé lo que hay, ya tendrán tiempo de beber y de muchas cosas", decía. Paniceres sabe de lo que habla, tiene 46 años y desde los 15 lleva asistiendo a la fiesta de su pueblo: "Ye imperdonable no ir". Con ella estaban Lucía Pérez y su hijo pequeño, Javier Álvarez.

Pérez es de Tineo, pero su hijo y su marido son de la Pola, por lo que este es el primero de muchos "carmines" a los que asistirá Javier. El pequeño asentía tímidamente cuando le preguntaban si estaba pasándoselo bien. A su lado, Paniceres se lamentaba recordando tradiciones polesas que se perdieron con el tiempo: "Ya no se baja a pedir agua, cuando era joven íbamos desde el prao a la Pola, a que nos tiraran agua desde los balcones, pero eso ya se perdió".

Marea humana en El Carmín de la Pola: el desfile sube a La Sobatiella bajo un sol de justicia y entonando el Asturias Patria Querida / Luisma Murias / Luisma Murias

Otros que preferían su parcela al campo abierto eran Rubén Díaz y su familia, a caballo entre Carbayín y Gijón. Aunque llevan asistiendo muchos años a la romería, esta edición lo hacían así "por los críos pequeños". "Si no, nos pondríamos en cualquier sitio", contaban.

Las claves que daba Díaz ("compañía, comida y bebida"), las repetían casi todas las personas que abarrotaron La Sobatiella, con especial devoción por la sidra. El gijonés Sergio Rodríguez, junto a sus amigos, destacaban la importancia de "un barreño para que no recaliente". Es la tercera vez que acudían al Carmín y, aunque ayer no hizo el calor del año pasado, llevaba pistolas de agua "pa molestar, que no hay sol". Además, Rodríguez lo tenía claro: "El Carmín es la romería de Asturias, es mi fiesta favorita del verano".

Las pieles y las camisetas de él y de sus amigos, como las de muchos de los jóvenes que acuden al Carmín, estaban pintarrajeadas con rotulador negro. Muchos escriben los nombres de los equipos de fútbol en los que juegan o el de sus amigos. Y otros, el nombre de sus novias en su pecho, como si fueran tatuajes.

Con la camiseta a rayas también estaba el gijonés Miguel Pérez, que coincidía en que el Carmín es una de las "mejores fiestas del verano". Según decía, lo que la diferencia del resto "es que es de tarde". A los pilares fundamentales que apuntaba Rubén Díaz, añadía "la camiseta blanca, el pañuelo de Asturias y los zapatos más viejos que tengas, porque en el prao los vas a ensuciar".