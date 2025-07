"Cualquier día nos quedamos en la calle", claman, desesperados, los vecinos de la barriada de Pumarabule

Los vecinos de Pumarabule (Carbayín) cuyas casas llevan lustros agrietadas lamentan la situación en la que se encuentran por "la falta de soluciones" por parte del Principado. Este viernes, un grupo de residentes en estos inmuebles se reunieron para denunciar "todas las mentiras que nos llevan diciendo desde hace años", según explicó Altea Ruiz, portavoz vecinal. Las viviendas que se les prometieron en su día y que se terminaron de construir en 2021 están siendo rehabilitadas actualmente por el Principado, debido a los actos de vandalismo sufridos en estos últimos cuatro años. "Sin embargo, no serán para nosotros, incumpliendo lo que se nos prometió en un principio", asegura Ruiz.

Las primeras viviendas fueron sorteadas el pasado mes de diciembre, en el auditorio de Pola de Siero, sin que ninguno de los vecinos de la barriada pudiera acceder a ellas, ya que esa permuta no tiene encaje legal, según ha desvelado el Principado. Ahora, siete meses después, otra resolución de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos convoca la adjudicación de las 24 viviendas restantes, en régimen de alquiler, y tampoco se destinan a los vecinos afectados por las grietas, que claman por una solución.

"Estamos como hace años, con viviendas en ruinas que tienen que pasar una inspección técnica. ¿ Y qué pasa si no la pasan y las nuevas ya están adjudicadas?", se pregunta Ruiz con indignación.

Otra de las vecinas, Aidé Sierra, pone de manifiesto la preocupante situación de su casa. "Los cimientos se están hundiendo y ya nos mandaron tirar los trasteros. Estamos en el aire", afirma. Vive "con miedo", aunque reconoce que "una se acaba acostumbrando a todo".

Las familias afectadas solicitan que las viviendas que la administración autonómica construyó para ellas, tras declarar sus casas en ruinas, les sean adjudicadas mediante la permuta de una por otra. "Es una solución que el actual director general de Vivienda, Daniel Sánchez, nos niega a nosotros mientras aplica esa misma solución en otros puntos de Asturias", denuncian los residentes en la barriada.

"Seguimos esperando una solución para no quedarnos cualquier día de estos en la calle", insiste Altea Ruiz, quien añade que "el Defensor del Pueblo admitió a trámite nuestra denuncia y estamos a la espera de que se resuelva". "No queremos más mentiras ni más falsas promesas", concluye la portavoz de los vecinos, que ayer recibieron, una vez más, el respaldo expreso de la concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Siero, Silvia Tárano. "La Administración les vendió estos pisos con daños estructurales, y ellos mismos determinaron que la única solución viable era construir una nuevas viviendas para estas familias y, ahora que están construidas, se encuentran con que no son para ellas y se pueden ver en la calle", subrayó la edil.