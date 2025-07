Siero activa un equipo de guardia para atajar las averías de la red de agua en fines de semana festivos

El Ayuntamiento de Siero acaba de formalizar un contrato con la empresa Asturagua para reforzar el servicio municipal de reparación de averías en la red de aguas. El acuerdo permite al Consistorio contar desde ya con un equipo de guardia para intervenir en caso de incidencias fuera del horario de trabajo habitual en la administración municipal o durante los fines de semana y días festivos. La adjudicación de este refuerzo para el servicio de aguas tiene un coste de 120.000 euros y una duración de un año.

El equipo de guardia que se pone en marcha ahora cubrirá el horario diurno exclusivamente de fines de semana y días festivos, desde el viernes o el día anterior al festivo a las 15.00 horas, con horario diario de 08.00 a 20.00 horas. Dispondrá de una persona localizable en todo momento, que será la responsable de poner en marcha los medios humanos y materiales para realizar los trabajos que se le requieran. Como mínimo, el equipo de intervención estará formado por un oficial fontanero y un operario, junto con un maquinista de retroexcavadora.

La empresa que contrata el Ayuntamiento se hace cargo de las reparaciones de averías y fugas en todos los elementos que integran la red de distribución de agua potable en caso de imposibilidad de llevar a cabo la reparación con medios municipales. También se incluye el apoyo al personal del Ayuntamiento en la realización de determinados trabajos cuando así se requiera desde la administración municipal.

Las obras a realizar serán, en general, de pequeña envergadura. En todo caso, cada actuación se ejecutará sin interrupciones desde su inicio, de modo que no se prorrogue injustificadamente el plazo de ejecución, minimizando así las molestias a los vecinos. El adjudicatario no podrá aducir falta de personal u otros medios para suspender o retrasar los trabajos. Es más, el contrato establece que la no disposición de medios suficientes dentro de los tiempos máximos de respuesta de forma reiterada podrá dar lugar a la suspensión.

El contrato podrá ser prorrogado adicionalmente por otro año más, siendo esta prórroga obligatoria para el contratista siempre y cuando se produzca con, al menos, dos meses de antelación. n