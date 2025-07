Los burros más rápidos, de romería en Pañeda (Siero): desde el "Burritesla", hasta la "Orquesta El Rebuznu"

En Pañeda lo de correr se lo toman muy en serio… aunque sea montados en burros y con un buen disfraz. La tradicional carrera de asnos, uno de los momentos más esperados de las fiestas de esta localidad sierense, volvió a celebrarse con una participación desbordante de originalidad y humor, y una asistencia masiva. Cientos de personas se agolparon alrededor del recorrido para no perderse ni una sola vuelta de esta singular competición, que mezcla habilidad, teatro y puro disparate.

Hubo seis equipos participantes, en cuyos nombres no faltaron las referencias internacionales y locales, desde Mbappé hasta "La turista que pasa el Negrón", pasando por "Moncloa’s Club", " La burra real" recreando el funeral del Papa, el "Burritesla" y la desternillante "Orquesta El Rebuznu".

Dos participantes, en la prueba final. / C. V.

La carrera constaba de tres vueltas, cada una con una misión diferente que ponía a prueba la paciencia de los animales, la destreza de los jinetes y la resistencia del público a no partirse de risa. En la primera vuelta, los participantes debían atrapar una gorra que colgaba sobre el recorrido, la cual les asignaría un número para que, en la segunda, buscasen dentro de un cuenco de harina un huevo con dicho dígito. Ya en la vuelta final, debían encajar un palo dentro de una arandela suspendida, cual prueba de feria rural.

Y cuando parecía que la cosa no podía volverse más surrealista, llegó la vuelta extra con los jinetes montados de espaldas, cabalgando hacia la victoria sin ver el camino. Pero todavía quedaba otra vuelta finalísima más, a la que se llegó casi por petición de los participantes. Con los jinetes literalmente colgando del burro, como si fueran sacos de patatas a punto de caerse. Ahí ya no importaba ganar, sino no aterrizar de morros en la tierra.

El "BurriTesla", en el prau de la fiesta. / C. V.

La expectación fue máxima, y las carcajadas, constantes. Entre los disfraces más celebrados estaban los del equipo del cortejo fúnebre del papa, que desfilaron con todo detalle. Incluso hicieron fumata blanca por el nuevo pontífice. El equipo de la "Orquesta El Rebuznu", con el pequeño Koldo como estandarte, puso a todo el mundo a gritar: "¡Somos la peña de Pañeda!". Y lo lograron. el público estaba entregado. Tanto fue así, que además de hacerse con el título de ganadores de la carrera, también se llevaron el premio a mejor disfraz seleccionado por el público.

Marcos Argüelles sujeta al burro mientras Paula Rodríguez trata de conseguir su arandela.

Lo mejor de estas fiestas es el buen sabor de boca que dejan ya no entre los espectadores, sino entre los participantes. "Somos del pueblo de toda la vida, pero nunca habíamos venido. Este año mi hija insistió tanto que no pudimos decir que no", contó Iván Blanco, que se metió en la piel -y la sotana- de cardenal. Su equipo reunió a cerca de 30 personas. "Lo mejor ha sido juntarnos durante cuatro viernes para organizar todo. Cenar, hablar, reírnos… eso es lo mejor que nos llevamos", confesó. El sentimiento de comunidad también era una constante, y si no que se lo digan a Koldo Martínez. A pesar de su corta edad, dice no recordar fiestas mejores. "De mayor estaré en la comisión seguro, porque no quiero que estas fiestas se pierdan", aseguró.