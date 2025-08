Movimientos en Tiñana: Viuda de Palacio compra las marcas de Sidra Fanjul, que cierra su centenario llagar

La histórica Sidra Fanjul, con sede en Tiñana (Siero), cesa su actividad y transfiere sus marcas y clientela a otra de los llagares emblemáticos de la parroquia, Sidra Viuda de Palacio. La operación, más cercana a un relevo entre vecinos que a una absorción empresarial, busca garantizar la continuidad de un nombre que forma parte del patrimonio sidrero asturiano.

"El dueño de Fanjul dejó el negocio y nosotros nos quedamos con sus marcas y clientes", explica José Palacio, gerente de Viuda de Palacio, una saga familiar que ya suma seis generaciones elaborando sidra. "Seguimos con lo nuestro, pero también asumimos lo de Fanjul. No nos quedamos ni con el llagar ni con las naves, solo con la marca y el compromiso de que no se pierda un nombre histórico", detalla.

La noticia llega tras el cierre definitivo de Sidra Fanjul, un llagar centenario y muy querido en el concejo, fundado a principios del siglo XX. Ahora, tras el acuerdo con Viuda de Palacio, se conservará su legado. "Estas cosas surgen de manera natural. Somos vecinos y amigos, y un día te comentan que van a dejarlo, y piensas “pues igual me interesa a mí continuar”. No es que nos lo regalaran, hay un acuerdo económico, pero también hay cierto romanticismo en que su marca continúe", confiesa Palacio.

Desde Viuda de Palacio, a apenas unos metros de las instalaciones de Fanjul, buscan ahora encontrar el equilibrio de gestionar el aumento de carga de trabajo sin tener que variar demasiado su estructura. "No queremos meternos en inversiones que no podamos masticar. De momento, con el equipo y los recursos que tenemos, nos apañamos", afirma el gerente. El reto, sin embargo, no es menor. "Es casi duplicar el trabajo", admite.

Y como en toda transición, existe un riesgo de pérdida parcial de clientela. "Siempre cuentas con que un porcentaje se quede por el camino. Hay clientes muy ligados al antiguo dueño o que compraban porque conocían al llagarero. Ahora seguimos colaborando con él, mantiene el contacto con los clientes y eso facilita una transición más suave", señala Palacio.

Con este gesto, Viuda de Palacio asume el testigo de una firma histórica. "Yo lo entiendo. A mí también me costaría cerrar y que mi marca desapareciera. Que alguien le dé continuidad, aunque ya no tengas nada que ver, te reconforta", concluye Palacio.