La "cumbre astur-canaria" de agosto repite cita en Siero: "Esto es ya una tradición"

El 8 de septiembre es el día de Asturias. El 30 de mayo es el de Canarias. Y ha sido un grupo de asturianos residentes en las islas el que ha institucionalizado en Siero la celebración cada agosto de lo que bien podría llamarse "Día de Canarias en Asturias". Este domingo fue la jornada elegida para este encuentro que tiene lugar en la localidad sierense de Mudarri y que en esta ocasión, además de con los habituales a la cita, contó con el alcalde del concejo, Ángel García.

Este evento, una comida que se prolonga hasta la noche y también acaba siendo cena, puede que sea el acto "social más importante de Siero en agosto", bromeó el regidor, invitado por el dueño de la casa en la que se celebra, la de Gonzalo Huerta, de Oviedo, y su esposa, Gema Ramos, de Siero.

Fue hace 38 años cuando este matrimonio que entonces contaba con 24 primaveras partió hacia Gran Canaria para trabajar y vivir allí. Y desde 2017, junto a un nutrido grupo de asturianos residentes en las islas por motivos laborales, celebran cada verano en el Principado este encuentro astur-canario. Para Huerta y sus amigos es ya es toda una "tradición", y un símbolo de la unidad de "muchos asturianos que tuvieron que marchar por cuestiones profesionales". No obstante, Huerta y su mujer no son los participantes en esta cita que llevan más tiempo fuera de la comunidad: Carlos Rodríguez, otro empresario que dirige un negocio relacionado con el puerto de Las Palmas, lleva allí 58 años.

El evento es tan popular, que muchos solo visitan Asturias expresamente para disfrutar de esta comida. "Hay muy buena comunicación entre Canarias y Asturias por avión, así que muchos vienen de jueves o viernes y se van el domingo", explica Gonzalo Huerta.

"Un día completo"

Esta iniciativa surgió a partir de las comidas que solían tener durante agosto los asturianos que volvían a casa por vacaciones. Era inicialmente en un restaurante de Tazones, pero tras varios años celebrándola, se les quedó pequeño el establecimiento. En 2017 los comensales se trasladaron a la casa de Huerta en Mudarri, con el plan de comer un cordero a la estaca cocinado por el anfitrión. Pero la cosa ahora "se ha profesionalizado", bromean los asistentes. Ya se juntan más de 40 personas y la cita va a mayores.

Lo que no cambia es el buen ambiente de hermandad ni el cordero a la estaca, aunque ahora cocinado por "un tal Ramiro, que hace el mejor cordero a la estaca de toda Asturias", dice Huerta. No faltan ni la sidra ni los chorizos. Y, "como no podía ser de otro modo", de postre hay arroz con leche. "Estamos tranquilamente hasta la una o las dos de la mañana, tenemos un día completo", sentencia Huerta.