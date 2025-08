Habla uno de los vecinos desalojados en Pola de Siero por el incendio en el bajo de un edificio: "Me asusté mucho, salí hasta sin zapatillas"

Delio Naredo, vecino del primero del edificio número 6 de la calle Francisco Baragaña, fue uno de los desalojados tras el incendio que tuvo lugar a primera hora de la mañana de este miércoles en Pola de Siero. Relata que en su vivienda se reventaron las baldosas del baño y aparecieron grietas en todas las paredes. “Cuando me desalojaron no tenía ni idea de lo que estaba pasando y me asusté mucho, salí hasta sin zapatillas”, explicó. El fuego, que tuvo lugar en el bajo del edificio obligó a desalojar a un centenar de vecinos a las seis de la mañana.

Los efectos del incendio se extendieron también al portal número 2, edificio anexo al del foco del fuego, donde se vieron afectadas las bajantes y los residentes no pueden hacer uso del agua. En el número 6, el cuadro eléctrico quedó completamente calcinado, y el ascensor permanece inutilizado. En ambos portales, los vecinos describen daños estructurales, con los suelos reventados en las viviendas de los primeros pisos, grietas en los mismos y en las paredes del resto del edificio, y el temor de que las consecuencias puedan agravarse.

Una vecina del número 2 añadió que en su casa llegó a caerse una persiana del patio interior por la intensidad del calor generado por las llamas. Además, explicó que cuando los vecinos del quinto piso se disponían a salir del edificio, ya había demasiado humo en las escaleras y se les indicó que permanecieran en las terrazas hasta que los bomberos controlaran la situación.

En el bajo vivía una joven con un perro

Según varias fuentes vecinales, en el bajo donde se originó el incendio vivía desde hace unos cuatro meses una joven con un perro, a la que el propietario habría autorizado a permanecer allí. Los residentes llevaban tiempo trasladando quejas por los constantes ladridos del animal, lo que habría motivado diversas intervenciones policiales. También aseguran que los servicios sociales estaban al tanto del caso, y que a la joven se le ofreció un piso de protección que rechazó.