"Abelín, ¿cómo fue que nos dejaste?": el emocionado adiós a Abel Mañana, emblema del comercio poleso "de siempre"

La iglesia de San Pedro de Pola de Siero se quedó pequeña para la multitud que quiso dar su último adiós a Abel Mañana, histórico comerciante sierense fallecido el miércoles a los 89 años de edad. Familiares y amigos, vecinos que fueron clientes de la tienda de electrodomésticos que regentó durante décadas junto al Ayuntamiento, quisieron testimoniar su afecto y reconocimiento trasladando sus condolencias a su mujer, María Jesús Villanueva, y a sus tres hijos, Elena, Pablo y Ana, que llegaron al templo juntos y visiblemente emocionados.

"Abelín, ¿cómo fue que nos dejaste?", lamentaba uno de sus amigos ante el féretro, antes de comenzar la ceremonia. Y es que Abel Mañana, "Marconi", sobrenombre por haber sido representante de la marca de radios, era una persona muy querida tanto en la Pola como en su Carbayín natal, un emblema del "comercio de siempre" en la capital del concejo.

Patricia Antuña, edil de Comercio, que regentó la juguetería poleso de El Cero, recuerda verlo a él, acompañado por su mujer, siempre en la tienda. "Siempre tuvieron un trato muy cercano con la gente. Abel tenía mucha labia y conocía a todo el mundo, porque siempre participó, además, de la vida social de la Pola".

Abel Mañana, en su tienda de Pola de Siero. / LNE

En su tienda se compraban no solo electrodomésticos, sino también muebles auxiliares, material de electricidad y lámparas. "Recuerdo que el techo de la tienda estaba lleno de aquellas lámparas de lágrimas que tanto se llevaban por entonces", señaló Antuña.

El párroco de Villaviciosa, Gonzalo José Suárez, fue el encargado de presidir la misa acompañado por el sacerdote de Pola de Siero, Fermín Riaño, y por otros siete llegados de distintos puntos de Asturias. Durante su homilía, Suárez destacó de Abel Mañana "su gran don comercial, pero, sobre todo, su deseo de construir, a través de sus acciones, un mundo nuevo".

"Creía que juntos somos más fuertes"

Añadió que "era un hombre muy creativo y muy intuitivo". "Siempre estaba abierto a la colaboración, a la cooperación, porque creía que juntos somos más fuertes. Y por eso, involucró a toda su comunidad. No solo en su ámbito profesional, sino también en el cultural, en el social e, incluso, y por qué no, en el lúdico", dijo.

Además, "supo descubrir el secreto de ser feliz a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas y los reveses que en ocasiones te da la vida".

Abel Mañana fue presidente de la Federación de Comerciantes de Asturias (Fecoas) y de la Asociación de Comerciantes de Siero. Aunque nunca quiso figurar ni adquirir ningún cargo, fundó el Partido Independiente de Siero (Pinsi), con el objetivo de encontrar un espacio de acuerdo entre el PSOE y el PP.

Se jubiló de su tienda de la Pola, en la calle Pedro Vigil, cerca de la Casa Consistorial, con los ochenta años cumplidos y se dedicó a "su huerta y sus recaos", aseguran los que le conocieron. "Deja un hueco muy difícil de llenar", repitieron ayer muchos en su despedida.