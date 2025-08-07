El Banco de Tierras mejorará el acceso a la cooperativa sierense Agrecoastur, ubicada en Granda

La cooperativa agroalimentaria ecológica Agrecoastur, en Granda (Siero), contará con unos mejores accesos antes de que termine este año. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria, a través de la Comisión Regional del Banco de Tierras, ha sacado a licitación por 68.065 euros la mejora de los caminos hacia la sede de la entidad.

El gerente de la Comisión Regional del Banco de Tierras, José Ramón Feito, anunció la licitación en una visita a las instalaciones, donde explicó que el proyecto permitirá ensanchar hasta los cuatro metros el camino, de 180 metros de longitud, y crear aceras. También se instalarán dos nuevos puntos de luz con luminarias led.

Feito ha señalado que esta obra responde al compromiso del Gobierno de Asturias con el desarrollo del medio rural y de proyectos sostenibles como la cooperativa Agrecoastur. "Con esta actuación, garantizamos la seguridad y adecuación del camino a la normativa vigente, a la vez que facilitamos el acceso a unas instalaciones de referencia", afirmó.

Destacó, además, que la inversión "es una muestra más de la apuesta de la Comisión Regional del Banco de Tierras por aportar valor a los recursos rurales, mediante la generación de oportunidades y el apoyo a iniciativas que contribuyen a fijar población y dinamizar el territorio".

Agrecoastur se constituyó en 2009 de la mano de un grupo de agricultores ecológicos de Asturias, que "ponemos en común nuestra producción hortofrutícola para su distribución a través de canales cortos de comercialización", explicó Mari Luz García, una de las socias de la cooperativa. En 2010, rehabilitaron una nave en la Sierra de Granda, con una inversión de alrededor de 240.000, cedida por el Banco de Tierras, con el firme propósito de "contribuir, con nuestra actividad, al desarrollo de un modelo social y sostenible de agricultura y alimentación".

Actualmente, cuentan con un total de 11 socios, además de algunos colaboradores y sus instalaciones tienen una sala de recepción para la materia prima, un obrador donde se elaboran los distintos productos, un llagar y una zona de pasteurización y embotellamiento. "Cada uno de nosotros cultiva sus productos en su propia finca, para luego continuar el proceso dentro del equipamiento de la cooperativa".

"Comercializamos frutas como manzana, kiwi o arándanos y hortalizas de temporada de nuestros socios y otros productores con los que mantenemos relaciones de colaboración", explicó García. Además, también "elaboramos zumos, mermeladas de diversos frutos y salsas". Todo de manera totalmente artesanal y de modo ecológico.