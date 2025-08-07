Adiós a Abel Mañana, "Marconi", histórico comerciante de Pola de Siero: "Fue un gran empresario"

Todo el mundo lo conocía en Pola de Siero y como no en su Carbayín Bajo de origen. Abel Mañana, más conocido como "Marconi", histórico comerciante de la capital del concejo, donde tuvo una conocidísima tienda de electrodomésticos junto al Ayuntamiento, falleció este miércoles a los 89 años de edad.

Fue presidente de la Federación de Comerciantes de Asturias (Fecoas), además de la Asociación de comerciantes de Siero, y fundó el Partido Independiente de Siero (Pinsi), con el objetivo de encontrar un punto de acuerdo entre el PSOE y el PP, aunque nunca quiso figurar ni adquirir ningún cargo. Se jubiló de su tienda de la Pola con los ochenta años cumplidos.

José María Álvarez, anterior propietario de la Joyería Constantino, el negocio familiar que fundó su padre en 1945 y hoy regenta su hijo, destaca que "compartí con Abel muchos momentos importantes para la sociedad y el comercio local".

Álvarez, uno de los comerciantes de siempre de la Pola como lo fue Abel Mañana, recuerda que "todo empezó con la creación de la Asociación de Vecinos de Pola de Siero, a finales de los 70, principios de los 80, integrada por mucha gente del pueblo, pero también muchos comerciantes". Era una época difícil. "La democracia estaba empezando y teníamos mucho desconocimiento, pero sí un objetivo claro: luchar por nuestros derechos". Poco después, llegaría de la mano de ambos, la fundación de la Asociación de Comercio de la localidad. "Se consiguieron muchas cosas, tanto a nivel local, como regional, donde Abel también tuvo presencia", apunta el joyero. Y es que "era una persona muy abierta y dialogante, que abogaba por el asociacionismo como instrumento para la lucha de un pueblo unido. Esa era su esencia", señala José María Álvarez, que añade que "es una gran pérdida, de un gran amigo y de un gran compañero".

Primeros negocios

Abel Mañana, tercero de siete hermanos, tuvo su primer "negocio" cuando apenas había cumplido los diez años. Un criadero gusanos de seda, cuyas larvas mandaba por carta a una empresa de Barcelona. Luego, siguió vendiendo gallinas y conejos en el mercado de la Pola, hasta que creció y se cambió al colegio de La Salle, en La Felguera.

Una pleuritis le impidió continuar con sus estudios, así que tuvo que buscar un oficio. Fue entonces cuando decidió montar un garaje para bicicletas para los trabajadores de la mina en Carbayín, pues era muy frecuente que utilizaran ese tipo de transporte. Poco a poco fue incorporando otros productos como navajas, espejos y todo tipo de objetos para que los mineros pudieran acicalarse después de salir de trabajar.

Al finalizar el servicio militar voluntario, la empresa "Marconi" lo eligió como representante y montó su tienda en la calle San Antonio de Pola de Siero. Aunque en su día reconoció que le costó varios años ganarse la confianza de los polesos, hizo que la tienda se le quedara pequeña y tuviera que coger una más grande, en la calle Pedro Vigil, que fue durante muchísimos años un referenteen la Pola.

"Yo llevo oyendo hablar de él desde que era muy pequeña, porque era muy conocido de mi madre y uno de sus hermanos tocó en el grupo Los Áticos con mi padre cuando eran jóvenes", recuerda Lucía González, vecina de la localidad sierense. Otra de las residentes en la zona, Covadonga Martín, lamentó profundamente el fallecimiento del comerciante. "Solía ir de guaja a su tienda de la Pola a comprar las bombonas de gas, al igual que la mayoría de los vecinos de Carbayín. Siempre estuvo ahí", apunta.

La huerta y los buenos gestos

Cynthia Cendán era vecina de Abel Mañana desde hacía diez años. "Era una gran persona, de las mejores que te puedes encontrar". Madre de un pequeño con autismo, asegura que "siempre tenía un buen gesto con Theo aún sabiendo que era un niño distinto y cuando nació nos regaló una bolsa con el nombre de su abuelo, que era un gran amigo suyo". La joven, que trabaja en un centro comercial de Lugones, en Siero, reconoce que "siempre se preocupaba por cómo me iba en el trabajo". Lo define como una persona muy activa a pesar de su avanzada edad. "Tenía una finca a la que iba en su Audi A4 ranchera, un poco magullado ya de tanto viaje, y allí pasaba el día trabajando en su huerta".

Alicia Lagranda, propietaria de Los Tesoros de Ali, admite que, aunque ella tenía mucho más contacto con su mujer, "los dos eran unas personas muy queridas en la Pola y él era un gran empresario de la localidad".

Abel Mañana deja mujer, María Jesús Villanueva, y tres hijos, Elena, Pablo y Ana. Su funeral se celebrará mañana, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Pola de Siero.