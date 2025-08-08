Atención, conductores: la salida de la Autovía Minera cortada en Siero, sin fecha de reapertura

Quejas de los usuarios por el cierre de la salida 17 de la Autovía Minera dirección Gijón a la altura de El Berrón (Siero), que está inhabilitada desde final de julio. Es una de las salidas más utilizadas por los vehículos que circulan desde Mieres en dirección a Gijón para incorporarse directamente a la A-64 hacia la Pola y El Berrón.

La Consejería de Movilidad mantiene cortado el tramo desde el 27 de julio por cuestiones de seguridad para los conductores, explica, ya que se produjo un desprendimiento de las placas de hormigón de la pared que de limita la calzada en este punto.

Fuentes próximas a la consejería indicaron que, actualmente, "se están estudiando las posibles alternativas técnicas para afrontar la reparación de la zona afectada" y que, por el momento, "se desconocen los plazos de apertura". Mientras la vía continúe cerrada los conductores cuentan con la salida 14 sentido Gijón y la salida 17 sentido Mieres como rutas alternativas.

Socavón en 2022

No es la primera vez que una incidencia en esta salida obliga a cortar el acceso.

En junio de 2022 los técnicos de la Administración autonómica tomaron esta misma decisión para garantizar la seguridad de los automovilistas a causa de un socavón en el pavimento. Por aquel entonces, se optó no solo por la reparación del firme, sino también por la mejora del drenaje con el objetivo de que no se repitieran percances similares en ese ámbito. Un incidente que produjo gran malestar entre los usuarios habituales de la vía y que tardó más de tres semanas en solucionarse.