Siero licita el contrato para la limpieza de las marquesinas del concejo

Garantizar unas condiciones óptimas de las marquesinas para los usuarios del transporte público. Este es el objetivo del nuevo contrato de limpieza de marquesinas que acaba de licitar el Ayuntamiento de Siero y contará con un presupuesto de 45.975,16 euros y una duración de un año. La concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, y el concejal de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, Raimundo Díaz, explicaron que "el mantenimiento de las cubiertas es esencial para garantizar un entorno limpio y cuidado".

El Ayuntamiento de Siero cuenta actualmente con 121 marquesinas de 15 tipos diferentes, distribuidas a lo largo de todo el concejo. En función de sus características, cada una deberá ser limpiada entre dos y cuatro veces al año. Las tareas contempladas en el contrato incluyen el desbroce del terreno en el perímetro de cada marquesina y sus accesos, la poda de vegetación que pueda obstaculizar su uso, la retirada de publicidad no autorizada y la limpieza integral de pavimentos, paramentos verticales, techos y mobiliario empleando técnicas y productos adecuados a cada tipo de material.

Además, se prevé la posibilidad de realizar limpiezas extraordinarias en casos puntuales, siempre por orden del Ayuntamiento. "Con esta actuación, seguimos trabajando por la mejora de los espacios comunes", destacaron los concejales.