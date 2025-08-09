Todo listo en Valdesoto para el Concurso Provincial de Carrozas: guía para no perderse nada de las fiestas de San Félix en la localidad de Siero

El lanzamiento de los tradicionales cohetes en las fiestas de San Félix de Valdesoto, dio el pistoletazo de salida a unas celebraciones que empezaron este viernes día 8, y que se extenderán hasta el lunes 11 de agosto. Los platos fuertes de la fiesta llegan con las verbenas, el LXII Concurso de Provincial de Carrozas, el Mercáu Artesanal del sábado, y el evento “Valdesoto con los clásicos”, el séptimo encuentro de vehículos clásicos que se realizará en el prau de la fiesta.

La lectura del pregón de las celebraciones corrió anoche a cargo del periodista Andrés Rubio, al que le siguió una verbena con la presencia de DJ K.

Lo que sigue es el detalle de los actos de los que se podrá disfrutar en Valdesoto en los próximos días.

Sábado 9 de agosto

9.30 horas. III Quedada BTT, con salida desde el prau de la fiesta.

12.00 horas. I Mercáu Artesanal San Félix de Valdesoto.

16.00 horas. Exhibición de deportes rurales.

17.00 horas. Juegos infantiles, en el prau de la fiesta con regalo para todos los participantes.

23.30 horas. Gran Verbena. Amenizada por Grupo D’ Cano y Grupo Claxxon.

Domingo 10 de agosto

9.00 horas. Diana floreada por los barrios de Valdesoto, amenizada por La Bandina “Les Campes”.

11.30 horas. “Valdesoto con los clásicos”. VII Encuentro de Vehículos Clásicos, en el prau de la fiesta.

12.30 horas. Misa Solemne. En honor al patrón San Félix, cantada por el Coro Xorrecer de Valdesoto. A continuación, sesión vermú.

19.00 horas. Trofeo San Félix 2025, en el Estadio Villarreal.

Entre las 18.00 y las 22.00 horas. Reserva de tableros para la Gran Jira Campestre del lunes.

Lunes 11 de agosto

10.00 horas. Lanzamiento de cohetes para anunciar el Día Grande de las fiestas.

Entre las 16.00 y las 21.00 horas. Reparto de bollo y botella de vino para los socios y socias.

17.00 horas. LXII Concurso Provincial de Carrozas San Félix 2025. A continuación, la Gran Jira Campestre.

22.30 horas. Gran Verbena amenizada por Pasito Show y Waykas.

23.30 horas. Entrega de premios del LXII Desfile Provincial de Carrozas San Félix 2025.

00.00 horas. Lanzamiento de fuegos artificiales.

00.30 horas. Continuación de la Gran Verbena.