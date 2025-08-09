Siero finaliza la segunda fase de la Plaza Central de Lugones, "ejemplo de transformación urbana"

Más de un millón de euros, concretamente 1.099.894,67 euros, se ha destinado a la obra de la segunda fase de la Plaza Central de Lugones, que acaba de finalizarse.

La actuación consistió en la regeneración de la zona verde que da a la trasera de la calle Luis Braille, completando la plaza ya ejecutada y dando continuidad al proyecto que hay para transformar toda esta zona en un gran espacio al aire libre para ser punto de encuentro ciudadano y sede de eventos de todo tipo. Habrá una tercera fase, que aún tardará, y que creará nuevos ámbitos peatonales que discurrirán entre verde y arbolado.

Accesos peatonales y rampas

Estas obras de la segunda fase han creado ya nuevas zonas de estancia en el entorno de la gran plaza, con la colocación de arbolado para proyectar sombra en una zona en la que se ha renovado la acera y el alumbrado, para hacerlo más eficiente.

Además, se han adecuado accesos peatonales con escaleras y rampas accesibles que conectan este punto con la calle de los Bloques Sindicales. El alcalde, Ángel García, visitó ayer el área junto a la edil de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, y varios técnicos.

"Este proyecto es un ejemplo de la transformación urbana que el gobierno municipal impulsa desde 2015. Antes, en este lugar había prados, hoy es un espacio moderno y funcional. Lugones, que era el núcleo urbano más deteriorado entre las grandes poblaciones del concejo, ha experimentado una mejora evidente y muy positiva, en línea con nuestro modelo de ciudad pensado para las personas, sostenible y respetuoso con el medio ambiente", dijo el regidor.

García indicó que la tercera fase se hará más adelante y "estará vinculada al desarrollo urbanístico de la zona, que incluye finalizar el bulevar en dirección a Oviedo y la urbanización de suelos residenciales".

Eventos deportivos, comerciales, sociales y culturales

La mejora de este espacio incrementará el valor de la zona y favorecerá su desarrollo, destaca el gobierno local sobre esta intervención en un lugar en el que la gran plaza es el centro de un lugar diseñado "para la organización de eventos al aire libre de tipo deportivo, comercial, económico, social y cultural".

Las dos fases del proyecto de regeneración de zonas verdes de la Plaza Central de Lugones hechas hasta ahora suman una inversión cercana a los dos millones sobre una superficie global 10.528 metros cuadrados.