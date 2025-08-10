Fallece un joven de 33 años en un accidente de tráfico en la A-64, en Siero
El turismo, que circulaba en sentido Villaviciosa, sufrió varias vueltas de campana y salió de la vía; el conductor, vecino de Nava, fue hallado sin vida por los equipos de emergencias
Un varón de 33 años, identificado como A.C.G. y vecino de Nava, ha fallecido en la madrugada de este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en la A-64, a la altura del kilómetro 21 en Pola Siero, en sentido Villaviciosa. Según la Guardia Civil, recibieron el aviso del siniestro a las 7.40 horas, que consistió en una salida de vía de un Renault Clio, que terminó volcando tras dar varias vueltas de campana.
El 112 Asturias recibió el aviso a las 7.35 horas. Fue entonces cuando el Centro de Coordinación de Emergencias movilizó al jefe de Bomberos del SEPA de la Zona Centro y a seis efectivos del parque de La Morgal, junto a un furgón multisocorro y un vehículo de primera salida.
Tras la autorización pertinente, los bomberos retiraron una puerta del turismo para poder extraer el cuerpo sin vida del conductor. También procedieron a la señalización de la zona. Finalizada la intervención, los efectivos regresaron a base a las 8.24 horas.
La Guardia Civil de Tráfico, que desplazó patrullas del Destacamento de Oviedo y de la Unidad de Seguridad Vial (UNIS), se está haciendo cargo de la investigación para determinar las causas del siniestro. El Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) movilizó la UVI Móvil de Oviedo y el equipo sanitario de Siero, que únicamente pudo certificar el fallecimiento del joven.
- Atropello mortal en Pola de Siero: fallece una mujer tras un accidente con un camión de obras
- La salida de la Autovía Minera cortada en Siero, sin fecha de reapertura: esta es la alternativa para los conductores
- Conmoción en Siero por la muerte de América Rodríguez, de 77 años, atropellada por un camión cerca del mercado de la Pola
- Adiós a Abel Mañana, 'Marconi', histórico comerciante de Pola de Siero: 'Fue un gran empresario
- Atropello en el paso a nivel de El Bayu, en Siero: el tren arrolla a un hombre de 66 años, trasladado al HUCA con pronóstico reservado
- Habla uno de los vecinos desalojados en Pola de Siero por el incendio en el bajo de un edificio: 'Me asusté mucho, salí hasta sin zapatillas
- Un incendio en el bajo de un edificio obliga a desalojar a un centenar de vecinos en Pola de Siero
- Jorge Vargas, campeón de escanciadores en Lugones, reivindica su profesión, que 'ya se valora