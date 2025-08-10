Fallece un joven de 33 años en un accidente de tráfico en la A-64, en Siero

Un varón de 33 años, identificado como A.C.G. y vecino de Nava, ha fallecido en la madrugada de este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en la A-64, a la altura del kilómetro 21 en Pola Siero, en sentido Villaviciosa. Según la Guardia Civil, recibieron el aviso del siniestro a las 7.40 horas, que consistió en una salida de vía de un Renault Clio, que terminó volcando tras dar varias vueltas de campana.

El 112 Asturias recibió el aviso a las 7.35 horas. Fue entonces cuando el Centro de Coordinación de Emergencias movilizó al jefe de Bomberos del SEPA de la Zona Centro y a seis efectivos del parque de La Morgal, junto a un furgón multisocorro y un vehículo de primera salida.

Tras la autorización pertinente, los bomberos retiraron una puerta del turismo para poder extraer el cuerpo sin vida del conductor. También procedieron a la señalización de la zona. Finalizada la intervención, los efectivos regresaron a base a las 8.24 horas.

La Guardia Civil de Tráfico, que desplazó patrullas del Destacamento de Oviedo y de la Unidad de Seguridad Vial (UNIS), se está haciendo cargo de la investigación para determinar las causas del siniestro. El Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) movilizó la UVI Móvil de Oviedo y el equipo sanitario de Siero, que únicamente pudo certificar el fallecimiento del joven.