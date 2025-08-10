Las nuevas generaciones de escanciadoras: Alexandra Castellanos y Estefanía Luces, jóvenes sierenses que pisan fuerte en el sector

La naveta Laura Ovín fue, junto a su hermana Susana, una pionera en el mundo de los escanciadores de sidra. Hace ya casi tres décadas fueron las primeras mujeres en participar en un ámbito hasta entonces más asociado a los hombres, el de los campeonatos. El triunfo de Laura en el concurso del Festival de la Sidra de Nava de 1998, y los tres de Susana inmediatamente después fueron, sin duda, un importante paso para la mujer en el sector. Años después, en 2009, llegaría también Loreto García, sierense que se alzó con el título de campeona regional en 2009. Hace 28 años que regenta la sidrería polesa El Madreñeru y se ha convertido en una asidua como jurado en los diferentes concursos de toda la región mientras Siero está siendo hoy uno de los lugares en los que se abren paso las nuevas generaciones femeninas en el sector.

Estefanía Luces, en la sidrería Fonte Villoria, en Lugones.

Abraham Castellanos, propietario de la Sidrería Fonte Villoria, en Lugones (Siero) y presidente del jurado de las pruebas de escanciadores, asegura que "afortunadamente la figura del escanciador no tiene género". Es algo que en su casa y en su local se lleva a rajatabla. "Desde siempre mis dos hijas han visto cómo hombres y mujeres pueden ejercer este oficio sin problema ninguno", explica. Una de ellas, Alexandra, de 18 años, lleva escanciando la mitad de su vida.

La joven apunta que "la sidra siempre ha estado presente en mi vida desde que tengo memoria, pero empecé en los concursos de escanciadores con nueve años". La presencia de esta sierense en el mundo de la cultura sidrera no es casualidad. "Mi padre iba a los concursos y, como trabajaba mucho, era una forma de pasar tiempo con él haciendo algo que a los dos nos gustaba", dice. De él aprendió la técnica para echar un buen culete.

"Hay que tener en cuenta la postura, la mirada, cómo se colocan tanto el brazo de la botella como el del vaso e incluso cómo sujetar el corcho mientras lo haces", señala. Para Alexandra Castellanos, "lo más difícil fue mantener el brazo de la botella recto porque al ser tan pequeña me pesaba mucho".

"Conseguir un chorro continuado que no se cortara y que no machacara la sidra" fue lo que más le costó a Estefanía Luces. Tanto que la escanciadora de Lugones estuvo a punto de tirar la toalla en más de una ocasión. "Me resultaba tan difícil que más de una vez pensé en desistir", recuerda. Pero su pasión por la sidra y todo el mundo que gira en torno a ella pudo más.

Técnica y certámenes

Luces aprendió a escanciar en Casa Fran, en su Lugones natal, de la mano de los hermanos y propietarios del establecimiento Javier y Víctor Ramos. "Más tarde perfeccioné la técnica de la mano de Abraham Castellanos", recuerda.

Alexandra Castellanos participó este año por primera vez en el concurso de escanciadores de Llanera, enmarcado en el Mercado de San Isidro, y actualmente se encuentra en el pabellón de Asturias de la Feria de Muestras de Gijón mostrando su técnica a los visitantes.

Por su parte, Estefanía Luces participó cuatro años consecutivos en el de las fiestas de El Carbayu de Lugones. "Tengo pánico escénico y lo paso muy mal, así que cuando conseguí hacerme con el título de campeona local, hace 10 años, no volví a participar más", dice, aunque está planeando "volver a presentarme el año que viene a ver si soy capaz de superar mis miedos".

Ambas aseguran que "jamás hemos tenido ninguna limitación por ser mujeres, nunca nadie nos ha dicho que no podíamos ser escanciadoras". Resaltan que "nos han enseñado hombres y todos los que participan en los concursos nos han apoyado siempre".

A día de hoy, sigue habiendo muchos más hombres que mujeres en las pruebas, aunque el número de féminas ha aumentado considerablemente. "Hay grandísimas escanciadoras y futuras campeonas también", sentencia Abraham Castellanos.

Con ellas, el futuro de la figura del escanciador está más que asegurado, junto a otras compañeras como Alejandra Venegas, Isabela Padrón, Melisa Bellón o Verónica Campa, nombres femeninos que resuenan en los concursos a día de hoy en Asturias.