Valdesoto recupera su mercado de artesanía y celebra encuentro de vehículos clásicos antes de la gran cita con el concurso de carrozas

Ocho años llevaban las fiestas de San Félix de Valdesoto, en Siero, sin celebrar su tradicional Mercado de Artesanía. En esta edición "decidimos recuperarlo como complemento a la ruta cicloturista, ya que hubo que cancelar el motocross por cuestiones internas de los organizadores de la actividad", explicó Andrés Berdayes, presidente de la Comisión de Fiestas de la localidad.

Más de una quincena de artesanos instalaron sus puestos en la carpa del prao de la fiesta para mostrar sus creaciones a los asistentes. Una de ellas fue Beatriz Álvarez. Llegada desde La Felguera lleva tres años participando en los diferentes mercados que se hacen en toda Asturias con sus macetas decoradas. "Están pintadas totalmente a mano y las podemos personalizar", indicó. Además, sobre su stand también hay escudos de equipos de fútbol y llaveros realizados en 3D y cajas de fresas o zapatos decoradas con material reciclado. "Utilizamos diferentes elementos para manualidades como pueden ser pajitas, palos depresores o puntillas".

"Tres en pack"

Silvia Casais e Isabel Díaz, de Pola de Siero, junto con Rosalía Martínez, de Valdesoto, aseguran que "siempre vamos en pack". Juntas llevan dos años recorriendo diferentes mercados, cada una, con artículos de diferente ámbito. Casáis, por ejemplo, opta por productos de temática infantil que van desde cajitas para dientes, animales en 3D, madera con corte y grabado láser o vinilos adhesivos. "Todo empezó en el colegio de mi hija mayor haciendo figuras del ratoncito Pérez en goma eva", recuerda. "Me vine arriba y empecé a fabricar puertas para el ratoncito en madera e, incluso, cajitas para los dientes".

Artesanía y deporte en las fiestas de Valdesoto / L. R.

Díaz trabaja con arcilla en toda sus variantes. "Utilizo la polimérica para elaborar toda la bisutería, la de secado al aire para bandejas e imanes y 'keracraft' (un polvo de fundición) para hacer joyeros". Para ambas, sus hijas son su mayor fuente de inspiración. "Ellas son las que nos dicen los personajes que más les gustan a los más pequeños para hacer las decoraciones", cuentan.

Martínez, por su parte, ofrece toda clase de objetos realizados con costura creativa. "Llevo cinco años dedicándome a esto y tengo desde sacos terapéuticos hasta coronas de cumpleaños, neceseres, coleteros o diademas".

Ruta y exhibiciones

La jornada comenzó con la III Quedada BTT, que contó con la participación de un centenar de ciclistas. La ruta larga, de unos 40 kilómetros, es exigente tanto física como técnicamente, con un desnivel acumulado de 1400 metros, adecuada para ciclistas experimentados. El recorrido corto, por su parte, es más accesible, aunque con repechos pronunciados. "La ruta no tiene carácter competitivo, es una actividad para disfrutar del paisaje y el ambiente festivo", detalla Andrés Berdayes.

La tarde estuvo centrada en dos exhibiciones de deportes rurales. Por una parte, David Naredo, de Sariego, realizó una demostración de tala de madera. "La exhibición consiste en cortar un árbol a cinco metros de altura y, además, mostrar a la gente los diferentes cortes que se pueden hacer en los troncos". A él se le unieron Petre Bulgarea y Julio Jiménez, de Ávila, con su presentación de levantamiento de piedras, que levantaron tres piedras de distintas formas de 100 kilos cada una de ellas. Ambos deportes son tradicionales del País Vasco.

Misa, vehículos clásicos y trofeo de fútbol

Las celebraciones en Valdesoto continuarán este domingo con el VII Encuentro de Vehículos Clásicos, a las 11.30 horas en el prao de la fiesta. A las 12.30 horas tendrá lugar la misa en honor a San Félix cantada por el coro Xorrecer y, a continuación, la sesión vermú. Por último, el Trofeo San Félix 2025 dará comienzo a las 19.00 horas, en el Estadio Villareal de la localidad.

Sin duda alguna, el momento más esperado por todos los vecinos de la zona y turistas que cada año acuden desde todos los puntos de Asturias e, incluso, de España, será el LXII Concurso Provincial de Carrozas que tendrá lugar el lunes a las cinco de la tarde. Ese mismo día también se procederá al reparto del bollo entre socios y colaboradores, entre las 16.00 y las 21.00 horas, que podrán disfrutar de la Gran Jira Campestre una vez que termine el desfile. Los ganadores se darán a conocer a las 23.30 horas, entre las actuaciones de las orquestas Waykas y Pasito Show. La gran descarga de fuegos artificiales, a las doce de la noche, pondrá punto final a las celebraciones de este año.